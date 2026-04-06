Gọi điện không được, đến phòng trọ phát hiện người bạn đã tử vong

Ngày 6.4, tin từ Công an phường Đạo Thạnh cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong căn phòng trọ.

Khu vực nhà trọ, nơi anh N.P.N.T thuê ở được bạn bè phát hiện tử vong ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều bạn bè của anh N.P.N.T (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) gọi điện thoại nhưng không được nên đến phòng trọ trên đường Đoàn Thị Nghiệp, khu phố 20, phường Đạo Thạnh để tìm kiếm.

Tại đây, mọi người phát hiện cửa phòng trọ không khóa nên đẩy cửa bước vào thì tá hỏa khi phát hiện anh T. nằm úp mặt xuống nền gạch. Qua kiểm tra, phát hiện anh T. đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đạo Thạnh kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân anh T. tử vong.