'Gọi hồn quỷ dữ': Trào lưu mới của phim kinh dị hiện đại

Gọi hồn quỷ dữ (tựa gốc: Talk to Me) từng nhận nhiều lời khen khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2023. Trong phim, cô gái tuổi teen Mia (Sophie Wilde đóng) và nhóm bạn tham gia trò chơi với một bàn tay quỷ ám - vật trung gian giúp tiếp xúc với những linh hồn. Thay vì run sợ, họ tìm thấy niềm vui mới qua việc gọi hồn nhập xác. Song, việc lạm dụng các nghi thức gọi vong dần mang đến những hiểm họa đáng sợ. Bạn bè của Mia bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chính cô cũng dần rơi vào bi kịch khi phải đối mặt với những bóng ma từng là người thân.

Bàn tay ma quái là vật triệu hồi hắc ám trong trò chơi chết người A24

Những biến đổi ghê rợn trong quá trình "chiếm hữu" A24

Cảm giác mạnh không chỉ dừng lại ở chất kích thích

Phim mở đầu bằng loạt tình tiết gây sốc. Rượu bia và chất kích thích đã không còn là thú vui của nhóm người trẻ, thay vào đó là cảm giác bị chiếm giữ thể xác và tước đoạt linh hồn trong chốc lát. Chỉ cần nắm lấy bàn tay ma quái của một thầy đồng với 2 câu nói đơn giản "Talk to me" (Hãy nói với tôi) và "I let you in" (Tôi cho các người vào), người chơi sẽ có một trải nghiệm nguy hiểm lạ thường cùng cảm giác hưng phấn cao độ sau đó.

Thế lực ma quỷ không buông tha những kẻ xem thường tâm linh A24

Thoạt đầu đây có vẻ là một thú chơi không quá nguy hiểm, khi nhóm bạn tận hưởng cảm giác mạo hiểm trò chơi đem lại, miễn là quá trình bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian cố định không quá 90 giây. Việc nhìn thấy và cho phép những linh hồn ngẫu nhiên chiếm hữu cơ thể như một liều chất kích thích vừa đủ cho mỗi người. Nhưng mọi việc không hề đơn giản khi thế giới tâm linh vắng bóng những linh hồn thiện lành mà đầy rẫy những thế lực ác độc muốn nổi loạn.

Đạo diễn đã tinh tế để câu chuyện dẫn dắt bằng tâm lý tự nhiên của người trẻ - sự thèm khát cảm giác mạnh và những nỗ lực tuyệt vọng để sửa sai - được thể hiện rất đỗi đời thường trong phim. Ta có thể bắt gặp sự vô tư đến thản nhiên của giới trẻ khi cười đùa, cổ vũ và quay lại những thước phim trong lúc "bị ám" của bạn bè; thái độ hoảng hốt che giấu sự việc khi một trong số họ gặp hậu quả đe dọa đến tính mạng...

Các tình tiết ma quỷ sai khiến con người đẩy mạch phim lên cao và gấp rút. Những phân cảnh tự hoại và ngộ sát cùng âm thanh giật gân khiến người xem kinh hoàng về mức độ nguy hiểm của trò chơi. Tuyến trung tâm của phim là Mia - nhân vật có quá khứ và tính cách phức tạp. Cô có một gia đình tan vỡ, nên niềm vui khi gặp gỡ linh hồn người mẹ đã khiến nữ chính ngày càng sa vào nguy hiểm. Không thể quay đầu, Mia đành tiếp tục liều mạng với thế giới linh hồn để cứu lấy người em Riley.

Thông điệp của phim cũng được truyền tải rõ ràng: Khi chuyện tâm linh không là thứ để đùa giỡn, con người luôn dễ dàng bị thao túng bởi những ác tâm mà không hiểu rõ cuộc chơi, thì hậu quả sẽ luôn thảm khốc. Bằng những tình tiết được sắp xếp hợp lý trong suốt bộ phim, người xem có thể cảm nhận diễn biến tâm lý rất thực và nhân văn trong mỗi quyết định của nhân vật.

Góc nhìn mới của phim kinh phí thấp

Gọi hồn quỷ dữ làm liên tưởng đến những tác phẩm kinh dị của A24 trước đây, được đánh giá cao của đạo diễn Ari Aster là Hereditary và Midsommar, thông qua sự khắc họa rõ nét nỗi đau thương của việc mất đi người thân trong gia đình. Tuy nhiên, Gọi hồn quỷ dữ ghi điểm nhờ cách tiếp cận trẻ trung hơn qua việc khai thác bối cảnh tâm lý của giới trẻ hiện đại - dưới sự ảnh hưởng của mạng xã hội và các loại hình kích thích. Đây cũng là một yếu tố mới lạ có thể thấy rõ qua một bộ phim hài - kinh dị khác của A24 là Bodies Bodies Bodies.

Nỗi đau mất đi người thân là điểm nhấn trong các tác phẩm kinh dị nổi tiếng của A24 A24

Ngoài diễn xuất tự nhiên được đánh giá cao của Sophie Wilde, một điểm nhấn khác của phim là diễn viên nhí Joe Bird trong vai Riley. Màn thể hiện quằn quại đáng sợ khi bị quỷ ám của Riley được nhiều nhà phê bình so sánh với nhân vật Regan MacNeil (Linda Blair) trong tuyệt tác kinh dị The Exorcist (1973).



Với 4,5 triệu USD - kinh phí thuộc loại thấp cho một bộ phim điện ảnh, bộ đôi đạo diễn đã mang lại một câu chuyện với thông điệp rõ ràng, bỏ qua những lối mòn cũ kỹ của phim kinh dị thông thường và vượt xa kỳ vọng của những người hâm mộ thể loại này. Trả lời phỏng vấn với trang Dexerto, Danny và Michael tiết lộ rằng bộ phim được lấy cảm hứng rất nhiều từ những trải nghiệm với ma túy có thật mà họ được chứng kiến.

"Việc có đủ sức chịu đựng để xem hết bộ phim hay không sẽ phụ thuộc vào người xem, nhưng Talk to Me có rất nhiều điều hứa hẹn sẽ thu hút những tâm hồn kinh dị đang tìm kiếm một màn trình diễn quỷ quyệt", Chase Hutchinson của Collider.com nhận xét, chấm điểm B+ cho phim.

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của bộ đôi anh em đạo diễn Danny và Michael Philippou vốn xuất thân là YouTuber với kênh RackaRacka chuyên về hài - kinh dị sử dụng practical VFX (hiệu ứng hình ảnh chân thật nhờ hóa trang không phụ thuộc vào CGI). Bộ đôi cũng từng nằm trong ê kíp thực hiện một phim kinh dị nổi tiếng khác của Úc là The Babadook (2014), giúp đem đến không khí rùng rợn quen thuộc cùng những cảnh phim ghê rợn rất đặc trưng của A24.