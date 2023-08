‘Gọi hồn quỷ dữ’: Từ trò đùa tinh nghịch đến thảm kịch kinh hoàng

Lần lượt những bí mật kinh hoàng được hé lộ qua Gọi hồn quỷ dữ. Cùng với đó, ranh giới về đạo đức của con người được thách thức đến tận cùng. Không chỉ đi sâu vào thế giới siêu nhiên, phim là những khám phá về chính sức mạnh tiềm thức của mỗi chúng ta.

Sophie Wilde đóng vai Mia IMDb

Sophie Wilde đóng vai Mia, một phụ nữ trẻ có mẹ qua đời sau khi dùng thuốc quá liều mà mọi người đều cho rằng do vô tình dù bố của cô là Max (Marcus Johnson) không muốn nói về điều đó.

Mia luôn cảm thấy cô đơn, thích đến nhà chơi với bạn là Jade (Alexandra Jensen), em trai của Jade - Riley (Joe Bird) và mẹ của cô - Sue (Miranda Otto). Mia được xem như một thành viên mới của gia đình.

Nhưng giống như tất cả những người trẻ tuổi trong phim, họ bị ám ảnh bởi những tin đồn về sự huyền bí tại các bữa tiệc với bằng chứng là những video lan truyền trên mạng xã hội.

Trailer phim Gọi hồn quỷ dữ

Một nhóm người trẻ tình cờ có được một bàn tay đáng sợ bằng sứ, giống như bàn tay thực sự bị đứt rời. Nếu nắm lấy bàn tay này và nói: "Hãy nói chuyện với tôi" (Talk to Me), người tham gia trò chơi sẽ nhìn thấy một người đã chết và nếu mời người đó vào, họ sẽ xâm chiếm ý thức của người chơi. Hơn thế nữa, nếu để linh hồn đó xâm chiếm quá 90 giây, nó sẽ ăn sâu vào cơ thể mãi mãi.

Những đứa trẻ say xỉn, hút cần sa, hay cười khúc khích, thay phiên nhau cầm lấy bàn tay huyền bí, tính thời gian một cách trang trọng cho mỗi cuộc chơi dài 90 giây và quay lại mọi thứ bằng iPhone.

Rõ ràng, đây là một dạng rối loạn tâm thần hay cuồng loạn tập thể, được thúc đẩy bởi rượu và ma túy.

Vào một đêm khủng khiếp, Mia nhận ra rằng một trong những hồn ma đã đến bên trong một người nào đó chính là người mẹ quá cố của cô, người dường như có điều gì đó muốn nói về cái chết của bà và về cha của Mia. Tuyệt vọng, Mia cầu xin thêm thông tin và giới hạn 90 giây bị vi phạm một cách thảm khốc.

Bàn tay sứ đầy ma lực trong phim IMDb

Gọi hồn quỷ dữ thật kỳ dị. Những người trẻ tuổi mê muội với niềm vui và sự nguy hiểm rồi dẫn đến một cái kết kinh hoàng.

Phim có màn ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Sundance 2023 vừa qua. Không ngoài kỳ vọng, tác phẩm nhận được vô vàn lời khen từ giới phê bình cho nội dung, những phân cảnh hù dọa, hiệu ứng hình ảnh và cả màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên trong phim.

Gọi hồn quỷ dữ do A24 kết hợp với hãng phim Úc sản xuất. Hãng A24 nổi lên và trở thành một "thế lực" đáng gờm của Hollywood với những phim cực kỳ chất lượng, nhận vô vàn lời khen từ giới mộ điệu. Các bộ phim của A24 trải dài theo nhiều thể loại, từ tâm lý, chính kịch đến kinh dị. Đây cũng là studio đã tạo nên những bộ phim thành công rực rỡ về mặt nghệ thuật, trong đó có Everything Everywhere All At Once - bộ phim viễn tưởng càn quét giải Oscar 2023.

Gọi hồn quỷ dữ do anh em sinh đôi người Úc Danny và Michael Philippou đạo diễn với kinh phí sản xuất chỉ 4,5 triệu USD nhưng thu về đến 26,3 triệu USD trên toàn cầu. Phim hiện đang chiếu rạp tại Việt Nam.