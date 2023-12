Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu năm 2024

Cụ thể, Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 81 USD/thùng vào năm 2024, mức dự báo này giảm đáng kể so với ước tính trước đó là 92 USD/thùng. Tập đoàn tài chính này này dự báo giá dầu Brent sẽ đạt đỉnh của năm 2024 ở mức 85 USD/thùng vào tháng 6. Theo đó, "lý do chính" dẫn đến sự thay đổi dự báo trên là do sự gia tăng khai thác ở Mỹ.



Một cơ sở khai thác dầu tại Mỹ Reuters

Trong khi đó, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng 3,5% trên thị trường vào ngày 18.12, lên mức lần lượt là 79 USD và 74 USD/thùng. Điều này diễn ra sau khi Tập đoàn dầu khí BP (Anh) thông báo tạm dừng tất cả các chuyến tàu dầu qua biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công vào các tàu hàng ở vùng biển này. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn thấp hơn nhiều so với mức 95 USD và 93 USD/thùng của dầu Brent và WTI cách đây 1 năm.

Thời gian qua, giá dầu vẫn không tăng cao bất chấp việc nhóm OPEC+ (bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) cùng với Nga và một số đối tác) tuyên bố tiếp tục cắt giảm nguồn cung 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý 1/2024 để giữ giá ở mức cao. Thực tế này bắt nguồn từ việc Mỹ tăng cường sản lượng khai thác đã giúp kìm hãm giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sản lượng dầu thô sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 12,9 triệu thùng/ngày trong năm nay và đạt mức trung bình kỷ lục khác là 13,1 triệu thùng/ngày vào năm 2024.