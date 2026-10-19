Gom khách lẻ, chủ xe và tài xế bị phạt 30 triệu đồng

Trên các tuyến vận tải hành khách đường dài, không ít tài xế vẫn tranh thủ đón thêm khách dọc đường, nhất là những người chỉ di chuyển một đoạn ngắn để thu thêm tiền cước. Nếu xe vẫn còn chỗ, việc đón khách vẫn phù hợp, miễn đảm bảo quy định giao thông vận tải. Tuy nhiên khi số ghế đã đủ, đón thêm người lên xe sẽ vi phạm lỗi chở quá số người quy định.

Chở quá 4 người theo quy định, chủ xe và tài xế bị phạt nặng ẢNH: CỤC CSGT

Vừa qua, một trường hợp tương tự bị người dân phản ánh qua mạng xã hội. Sau đó, Cục CSGT đã tiếp nhận thông tin, cử lực lượng CSGT trên địa bàn TP.Huế kiểm tra xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua Phú Lộc. Qua xác minh, tài xế N.V.L điều khiển ô tô khách loại 36 chỗ nhưng thời điểm kiểm tra chở tới 40 người, tức vượt 4 người so với số lượng cho phép theo quy định.

Theo khoản 4, điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), tài xế L. chở quá số người quy định bị phạt 1 - 2 triệu đồng đối với mỗi người vượt quá. Với 4 hành khách chở thêm, khung tiền phạt tương ứng 4 - 8 triệu đồng và mức phạt thực tế cho trường hợp này là 6 triệu đồng.

Ngoài tài xế, doanh nghiệp sở hữu phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm và bị phạt 24 triệu đồng theo khoản 6, điều 32 Nghị định 168 vì để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở quá số người quy định.

Chở quá số người quy định dễ gây tai nạn, rủi ro về người rất cao ẢNH: D.Q.T

Như vậy, hành vi chở quá 4 hành khách, tài xế bị phạt 6 triệu đồng, trong khi doanh nghiệp chủ xe phải nộp 24 triệu đồng, nâng tổng số tiền xử phạt lên 30 triệu đồng. Theo Cục CSGT, tài xế còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe; còn doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 - 3 tháng.

Vụ việc cũng là cảnh báo đối với thói quen cố nhận thêm khách dọc đường khi xe đã đủ chỗ. Khoản tiền thu thêm từ hành khách đi chặng ngắn có thể không quá nhiều nhưng số tiền bị phạt có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, hành vi chở quá số người quy định cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dẫn đến những rủi ro về người rất cao.