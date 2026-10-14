Google bị phản ứng sau khi thay đổi quyền truy cập Gemini miễn phí

Đầu tháng này, Google công bố kế hoạch hạn chế quyền truy cập vào các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới hơn của Gemini đối với những người không đăng ký dịch vụ AI, thậm chí sử dụng gói trả phí AI Plus cơ bản nhất.

Nhiều người dùng cảm thấy bất bình với chính sách mới của Google đối với Gemini ẢNH: K. VĂN

Theo đó, với mức phí 4,99 USD/tháng cho gói AI Plus, giờ đây người dùng chỉ được phép truy cập vào các mô hình Flash và Flash Lite, trong khi các tùy chọn Pro sẽ không còn xuất hiện. Người dùng miễn phí sẽ không còn được truy cập vào các mô hình Gemini mới hơn, trong khi những người đăng ký AI Pro và Ultra vẫn không bị ảnh hưởng. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 9.10.

Ngay lập tức, nhiều người dùng Gemini đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của Google, đặc biệt với người dùng gói Plus. Trước khi thông báo được đưa ra, người dùng gói Plus có thể tự do truy cập vào các mô hình Pro, cho phép xử lý các truy vấn phức tạp hơn. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã thay đổi.

Để tìm hiểu ý kiến của độc giả, trang Android Authority đã thực hiện một cuộc thăm dò. Kết quả cho thấy, trong số hơn 3.300 phiếu bầu, gần 60% người tham gia không hài lòng với việc các tính năng trước đây dễ dàng truy cập bỗng dưng bị tước bỏ. Nhiều người cho rằng nếu Google đã cung cấp quyền truy cập vào một cấp độ mô hình cụ thể, thì quyền truy cập đó nên được duy trì theo nguyên tắc "quyền truy cập cũ được giữ nguyên".

Trả phí cho Gemini vẫn bị đối xử bất công?

Chỉ có 25% người được hỏi cho rằng việc Google hạ cấp là công bằng, nhưng nên áp dụng cho người dùng miễn phí. Họ tin rằng người đăng ký AI Plus lẽ ra không nên bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 13% số người tham gia cho rằng quyết định của Google là hợp lý vì "đây là vấn đề kinh doanh".

Một độc giả tên Andy Huff chia sẻ: "Tôi không hiểu sao hồi tháng 3 mình lại bỏ ra 80 USD để mua gói Plus một năm khi mà giờ tôi không còn nhận được những quyền lợi như khi đăng ký ban đầu nữa. Chắc là tôi sẽ không gia hạn nữa".

Bên cạnh đó, nhiều độc giả bày tỏ sự không hài lòng với hiệu suất của Gemini. Độc giả sunni.freyer cho biết: "Tôi có nhiều gói đăng ký AI. Trong số đó, AI tệ nhất là Gemini. Nó thực sự kinh khủng. Tôi đáng được hoàn tiền cho mỗi câu 'Tôi xin lỗi. Tôi thật ngu ngốc' mà nó đưa ra cho tôi".

Mặc dù vẫn có một số lượng độc giả không mấy quan tâm đến việc Google hạ cấp Gemini, nhưng kết quả cuộc thăm dò cho thấy phần lớn độc giả không hài lòng với việc Google loại bỏ các tính năng vốn được xem là một phần của thỏa thuận ban đầu, bất kể đó có phải là gói AI trả phí hay không.