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    Google tiếp tục làm khó người dùng Gemini miễn phí

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Google bắt đầu triển khai thay đổi trên Gemini, khiến người dùng miễn phí mất quyền tự chọn mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) như trước đây.

    Theo Digitaltrends, Google vừa thông báo về việc hạ cấp tùy chọn trên các tài khoản Gemini miễn phí, chỉ còn lại tùy chọn Auto. Điều đó có nghĩa người dùng Gemini miễn phí sẽ không còn khả năng tự quyết định sử dụng chế độ Flash, Pro hay các chế độ khác, thay vào đó quyền lựa chọn sẽ được giao cho Google.

    Google tiếp tục làm khó người dùng Gemini miễn phí - Ảnh 1.

    Google không còn 'dễ dãi' với người dùng Gemini miễn phí nữa

    ẢNH: REUTERS

    Chế độ Auto sẽ xử lý hầu hết các yêu cầu hằng ngày bằng Flash-Lite. Nếu Gemini xác định rằng một yêu cầu cần nhiều lý giải hơn, nó có thể tự động chuyển sang chế độ Flash hoặc Pro. Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là việc tắt tính năng lựa chọn mô hình thông minh đồng nghĩa với việc mọi phản hồi sẽ trở lại Flash-Lite. Do đó, cách duy nhất để người dùng miễn phí có thể truy cập các mô hình mạnh hơn là phụ thuộc vào quyết định của Google.

    Việc sử dụng Gemini ngày càng khó khăn hơn nếu không trả phí

    Bên cạnh đó, Google cũng đang cung cấp cho người dùng Gemini một loại quyền kiểm soát khác, nhưng theo cách hoạt động khác so với việc tự chọn mô hình. Cụ thể, các mức độ nỗ lực Low, Medium và High đang được triển khai trên toàn bộ Gemini, thay thế cho tùy chọn Extended trước đây. Mức Low ưu tiên tốc độ, mức High cho phép hệ thống có nhiều không gian hơn để xử lý các yêu cầu khó khăn, trong khi mức Medium nằm giữa hai mức đã liệt kê.

    Tuy nhiên, sự phân chia này tạo ra một tình huống kỳ lạ về mức độ kiểm soát mà người dùng miễn phí thực sự có thể nhận, với công việc phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng. Kết quả là việc sử dụng Gemini trở nên khó khăn hơn nếu không trả phí.

    Động thái này của Google diễn ra trong bối cảnh công ty đang tích cực tích hợp Gemini vào hệ sinh thái phần cứng và phần mềm của mình. Các điện thoại Pixel mới đã được trang bị nhiều tính năng AI và các máy tính xách tay Googlebook mới cũng đã ra mắt với Gemini là trọng tâm trải nghiệm. Công ty cũng đang kết hợp các gói AI trả phí với một số phần cứng này. Khi người dùng đã quen với các mô hình Gemini mạnh mẽ hơn, họ sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi chuyển trở lại gói miễn phí.

    Mặc dù Google chưa công bố sự thay đổi này nhằm mục đích thúc đẩy người dùng miễn phí chuyển sang gói đăng ký, việc loại bỏ quyền lựa chọn trực tiếp mẫu Gemini rõ ràng mang lại lợi thế cho khách hàng trả phí.

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