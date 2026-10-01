Google ra mắt Gemini 4 trong sự hoài nghi nội bộ

Google vừa giới thiệu Gemini 4 Argon đến công chúng. Đây là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu, được chờ đợi sau nhiều tháng trì hoãn. Google cho biết Gemini 4 đạt điểm số hàng đầu trong một số bài đánh giá, vượt mô hình Astra của OpenAI về kỹ năng bảo mật.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những số liệu đó không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Dù Gemini 4 hoạt động tốt trên các tiêu chí chấm điểm, nó lại hoạt động kém hiệu quả hơn khi nhân viên sử dụng thực tế. Bloomberg dẫn lời nguồn tin cho biết mô hình gặp khó khăn trong việc xử lý một số tác vụ lập trình.

Những hoài nghi nội bộ về Gemini 4

Theo Bloomberg, có nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ Google. Một số nhân viên tin rằng mô hình Fable của Anthropic và Astra của OpenAI đang cải thiện nhanh hơn Gemini. Những nhân viên này nói ngay ở trạng thái tốt nhất, Gemini 4 vẫn tụt hậu so với các AI của đối thủ ở một số lĩnh vực.

Những nhân viên khác lại tin rằng phiên bản mới đã bắt kịp với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu.

Hội nghị các nhà phát triển phần mềm Google I/O diễn ra tại Mountain View, California vào tháng 5 ẢNH: BLOOMBERG

Google rất cần Gemini 4 thành công, từ việc cải thiện câu trả lời AI trên Google Search, đến Maps, Gmail và Chrome. Mỗi sản phẩm đó đều có hơn một tỉ người dùng. Đây là lợi thế phân phối mà một số đối thủ không có.

Thách thức Google phải đối mặt

Bloomberg dẫn lời một số nhân viên của Google cho biết Gemini không quá xuất sắc về thiết kế giao diện người dùng. Với các mô hình lớn như Gemini, việc vận hành rất tốn kém, có thể gây áp lực lớn lên lợi nhuận của công ty.

Một số chuyên gia cho rằng Google đang bị cuốn vào cuộc đua để đạt được điểm số cao thay vì tạo ra sản phẩm hoạt động tốt. Edwin Chen, nhà sáng lập Surge AI, cho biết việc dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá có thể khiến các phòng thí nghiệm tập trung vào xây dựng các mô hình viết mã bằng một ngôn ngữ lập trình, thay vì tạo ra các ứng dụng dễ dùng hoặc được thiết kế tốt.

Mặt khác, Google cũng đang phải đối mặt làn sóng các nhà nghiên cứu AI nổi tiếng rời đi. Tiến sĩ Quốc Lê cùng huyền thoại Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals đã rời Google để thành lập startup mới tên Discovery Loop, hồi tháng 7. Nhiều nhân tài AI khác cũng đã bỏ Google, khiến công ty đối mặt làn sóng "chảy máu chất xám" khi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.