Google bị yêu cầu chia sẻ dữ liệu và mở Android cho AI bên thứ ba

Theo Techspot, Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố các biện pháp thực thi mới theo Đạo luật Thị trường số (DMA), yêu cầu Google thay đổi cách vận hành Android và công cụ tìm kiếm để tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh tiếp cận nền tảng công bằng hơn.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là Google phải cho phép các trợ lý AI và dịch vụ số của bên thứ ba được tích hợp với Android ở mức tương đương các dịch vụ do chính hãng phát triển, bao gồm Gemini. Điều này đồng nghĩa các nhà phát triển đủ điều kiện sẽ có quyền truy cập các giao diện lập trình (API), tính năng hệ thống và quy trình cài đặt mà trước đây chủ yếu phục vụ các dịch vụ của Google.

EU yêu cầu Google mở quyền truy cập Android và chia sẻ dữ liệu tìm kiếm, tạo điều kiện để các trợ lý AI cạnh tranh bình đẳng với Gemini ẢNH: KHẢI MINH

Theo EC, mục tiêu là ngăn các doanh nghiệp giữ vai trò người gác cổng (gatekeeper) lợi dụng vị thế của hệ điều hành để ưu tiên sản phẩm của mình, từ đó tạo thêm cơ hội cho các nhà phát triển AI và dịch vụ số cạnh tranh trên cùng một nền tảng.

Bên cạnh Android, EC cũng yêu cầu Google cung cấp cho các đối thủ quyền truy cập vào dữ liệu tìm kiếm đã được ẩn danh và tổng hợp theo các điều kiện nhất định. Cơ quan này cho rằng việc tiếp cận nguồn dữ liệu như vậy có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ tìm kiếm và phát triển các sản phẩm cạnh tranh, trong khi vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền riêng tư.

Google phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật

Google phản ứng không đồng tình với các biện pháp mới của EC. Công ty cho rằng việc buộc mở rộng quyền truy cập vào các thành phần cốt lõi của Android có thể làm gia tăng rủi ro về bảo mật, đồng thời ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng nếu dữ liệu và các tính năng hệ thống phải chia sẻ cho nhiều bên hơn.

Theo Google, một số yêu cầu còn có nguy cơ làm giảm động lực đầu tư vào các sản phẩm mới, bởi các đối thủ có thể được hưởng lợi từ những nền tảng và công nghệ mà hãng đã bỏ nhiều nguồn lực để phát triển.

Dù vậy, EC khẳng định các biện pháp được xây dựng nhằm cân bằng giữa cạnh tranh và bảo vệ người dùng. Theo cơ quan này, các doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng những tiêu chuẩn về bảo mật, quyền riêng tư và điều kiện kỹ thuật trước khi được tiếp cận các tính năng hoặc dữ liệu liên quan.

Động thái mới đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình Liên minh châu Âu (EU) tăng cường thực thi DMA đối với các tập đoàn công nghệ lớn. Nếu được triển khai đầy đủ, các quy định này có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với hệ sinh thái Android, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các trợ lý AI và dịch vụ tìm kiếm của bên thứ ba cạnh tranh với các sản phẩm do Google phát triển.