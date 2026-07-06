Điều gì khiến một số người dùng nói lời tạm biệt iPhone để sang Android?

Một quan điểm phổ biến hiện nay là người hâm mộ Apple thường không xem xét các lựa chọn thay thế cho các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dùng iPhone đã quyết định chuyển sang các thiết bị khác, chủ yếu do những phàn nàn về sản phẩm của Apple.

Khi bảo mật thông tin là lý do hàng đầu

Một trong những lý do chính khiến người dùng từ bỏ iPhone là vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Một bài đăng trên diễn đàn r/Apple của Reddit cho thấy một người dùng đã quyết định đổi chiếc iPhone của mình lấy một điện thoại phổ thông sau khi thất vọng với những thiếu sót trong bảo mật của Apple.

Nhiều người dùng iPhone đang cảm thấy ngán ngẩm và muốn chuyển sang Android ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Trong khi nhiều người từng tin rằng Apple "ưu tiên bảo mật", thì vụ kiện trị giá 95 triệu USD liên quan đến Siri đã làm xói mòn lòng tin của họ. Vụ việc này cho thấy Siri có thể ghi âm các cuộc trò chuyện riêng tư và chia sẻ chúng với bên thứ ba, khiến người dùng cảm thấy không an tâm.

Tuy nhiên, việc rời bỏ hệ sinh thái của Apple không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một số người dùng cho biết họ không thể đơn giản chuyển sang các sản phẩm của Google, vì những sản phẩm này cũng đi kèm với những lo ngại tương tự về quyền riêng tư. Một số người thậm chí đã quyết định từ bỏ hoàn toàn smartphone để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Hai yếu tố nổi bật trên Android mà iPhone không có

Ngoài vấn đề bảo mật, nhiều người chuyển sang Android khi cho rằng nền tảng này cung cấp nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh trải nghiệm. Đồng sáng lập Apple Steve Jobs nổi tiếng với việc kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm của công ty và chính điều đó đã dẫn đến việc một số người cảm thấy gò bó, buộc phải chuyển sang sử dụng Android. Họ cho rằng mặc dù sản phẩm Apple mang lại trải nghiệm tiện lợi ngay từ khi xuất xưởng, nhưng Android lại cho phép họ tùy chỉnh nhiều hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm tốt hơn sau khi đã tinh chỉnh.

Bên cạnh đó, yếu tố công thái học cũng ảnh hưởng đến quyết định của người dùng. Một số người cho rằng việc thiếu nút quay lại (Back) chuyên dụng trên iPhone khiến việc sử dụng một tay trở nên khó khăn, trong khi các sản phẩm như Google Pixel lại khắc phục được vấn đề này.

Dù lý do có thể khác nhau, việc thử nghiệm các sản phẩm không phải của Apple có thể mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Nếu đang cảm thấy không hài lòng với Apple, việc khám phá các lựa chọn khác có thể là một quyết định đáng cân nhắc.