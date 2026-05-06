Một số người dùng iPhone có thể nhận 95 USD sau khi Apple dàn xếp vụ kiện

Khánh An
06/05/2026 08:59 GMT+7

Apple đồng ý trả 250 triệu USD dàn xếp vụ kiện tập thể, trong khi không thừa nhận hãng đã lừa dối hàng triệu người mua iPhone về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) của trợ lý giọng nói Siri từng được quảng cáo.

Áp phích quảng cáo iPhone 16 của Apple tại một cửa hàng trên đảo Bali (Indonesia) vào ngày 12.4.2025

ẢNH: AFP

Tờ The New York Times ngày 6.5 đưa tin Apple đã đồng ý trả 250 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc hãng này lừa dối hàng triệu người mua iPhone bằng cách quảng cáo sai sự thật về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) của trợ lý giọng nói Siri vào cuối năm 2024.

Các nguyên đơn cáo buộc gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California (Mỹ) đã "quảng bá các khả năng AI không tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong hai năm trở lên" nhằm mục đích thúc đẩy doanh số bán iPhone.

Cục Bảo vệ Người tiêu dùng cũng đã kết luận Apple đưa ra thông tin sai lệch rằng Siri được hỗ trợ bởi AI "hiện có sẵn".

Thỏa thuận được đệ trình lên tòa án hôm 5.5 để phê duyệt, trong đó Apple không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Thỏa thuận liên quan khoảng 36 triệu thiết bị đủ điều kiện, gồm các iPhone 16, cũng như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được mua tại Mỹ từ ngày 10.6.2024 đến ngày 29.3.2025.

Mỗi thành viên trong vụ kiện tập thể có thể nhận được 25 USD cho mỗi thiết bị, với số tiền có thể lên tới 95 USD tùy thuộc vào số lượng người yêu cầu bồi thường được chấp thuận.

"Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này để tập trung vào những gì chúng tôi làm tốt nhất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo nhất cho người dùng của mình", tờ Financial Times dẫn phát biểu của đại diện Apple.

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) được trích dẫn trong đơn kiện cho thấy "Siri nâng cao" là tính năng mà những người mua iPhone tiềm năng mong đợi nhất.

Apple đã khởi động một chiến dịch quảng cáo lớn vào năm 2024 để quảng bá những tính năng này, trước khi xác nhận việc trì hoãn vô thời hạn và rút lại các quảng cáo của mình.

Thỏa thuận dàn xếp vụ kiện từ người dùng iPhone vẫn cần được Thẩm phán Noel Wise của tòa án khu vực Bắc California phê duyệt tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17.6 tới.

Vì sao Apple, Samsung chưa mặn mà với pin silicon-carbon?

Apple thắng lớn cho hoạt động sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo một quy định miễn thuế mới, được xem như chiến thắng cho Apple trong mục tiêu mở rộng sản xuất điện thoại tại thị trường tỉ dân.

