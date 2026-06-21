Cùng giá tiền, iPhone hay điện thoại Galaxy sẽ 'sống thọ' hơn?

Khi mua sắm smartphone, nhiều người mong muốn sở hữu một thiết bị có thể sử dụng trong thời gian dài. Trong số những lựa chọn phổ biến nhất hiện nay, iPhone và điện thoại Galaxy nổi bật với những sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, cũng không ít người sẽ đặt dấu hỏi về việc liệu iPhone có bền hơn điện thoại Galaxy hay không?

Câu trả lời không đơn giản là "Có" hay "Không", mà thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Apple tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi Samsung cung cấp đa dạng sản phẩm từ cấp thấp đến cao cấp. Điều đó có nghĩa là ngay cả những mẫu iPhone giá rẻ như iPhone 17e (giá 599 USD) cũng có thể bền hơn nhiều điện thoại Galaxy tầm thấp và tầm trung.

Cả iPhone và điện thoại Galaxy đều là những sản phẩm đáng mua hiện nay ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Tuy nhiên, mặc dù các dòng điện thoại Galaxy cao cấp có tuổi thọ tương đương với iPhone, nhưng các mẫu màn hình gập dòng Galaxy Z, đặc biệt là những phiên bản cũ, có thể gặp phải vấn đề về độ bền.

Độ bền iPhone và điện thoại Galaxy không chỉ riêng phần cứng

Ngoài độ bền vật lý, tuổi thọ của điện thoại còn phụ thuộc vào hỗ trợ phần mềm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. iPhone thường nhận được các bản cập nhật iOS trong vòng 5 đến 6 năm, trong khi một số thiết bị Android, bao gồm cả điện thoại Galaxy, có thể nhận ít bản cập nhật hơn. Mặc dù vậy, Samsung hiện đã cải thiện khả năng hỗ trợ phần mềm cho các sản phẩm dòng Galaxy khi công ty cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành cho các mẫu cao cấp như Galaxy S, Z Fold và Z Flip.

Một yếu tố quan trọng khác là hiệu năng. Ra mắt năm 2019, dòng iPhone 11 vẫn có thể chạy phần mềm mới nhất sau 7 năm và thậm chí có hiệu năng tốt hơn một số mẫu Galaxy gần đây. Ví dụ, iPhone 11 Pro đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra hiệu năng, trong khi mẫu điện thoại tầm trung Galaxy A57 có điểm số thấp hơn, dù chỉ mới ra mắt gần đây.

Cần lưu ý là giá trị iPhone thường được giữ lại tốt hơn so với điện thoại Galaxy. Một báo cáo cho thấy iPhone 16 chỉ mất 35,4% giá trị sau 5 tháng, trong khi Galaxy S25 mất tới 46,6%. Tuy nhiên, Samsung đang dần thu hẹp khoảng cách này.

Tóm lại, cả iPhone và điện thoại Galaxy đều có những ưu điểm riêng. Theo khuyến cáo, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu và sở thích của mình trước khi đưa ra quyết định.