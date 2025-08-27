Google chỉ ra vấn đề lớn nhất trên smartwatch

Nổi tiếng với việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm của mình, thậm chí là tai nghe, có thể không phải là điều quá bất ngờ đối với Google. Tuy nhiên, tính năng AI mới lại khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Huấn luyện viên sức khỏe AI được Google giới thiệu gần đây ẢNH: TECHRADAR

Trên thị trường hiện nay, AI trong các thiết bị tập luyện thường chỉ mang những thông tin hữu ích ở mức độ nhất định, nhưng huấn luyện viên sức khỏe AI toàn diện của Google lại mang đến một định nghĩa khác bởi nó không chỉ đơn thuần động viên người dùng sau mỗi buổi tập. Tính năng này hứa hẹn sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về quá trình tập luyện và sức khỏe lâu dài thông qua việc phân tích dữ liệu tích lũy trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Điểm nổi bật của huấn luyện viên sức khỏe AI này là khả năng cung cấp những tóm tắt chi tiết và thực sự hữu ích sau mỗi buổi tập, thay vì chỉ là những câu nói ngắn gọn hoặc số liệu khô khan. Để đạt được điều này, AI cần có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của người dùng. Mặc dù một số người có thể lo ngại về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, nhưng việc phân tích dữ liệu là cần thiết để có được những thông tin giá trị về sức khỏe.

Các dữ liệu sức khỏe từ smartwatch hiện nay là rất khô khan, ngắn gọn ẢNH: ANDROIDCENTRAL

Google nhận thấy nhiều người dùng không biết cách sử dụng thông tin mà họ nhận được từ các thiết bị đeo thông minh, như smartwatch, hiện tại. Chẳng hạn, những chỉ số như "nhịp thở mỗi phút" hay "xu hướng nhiệt độ cơ thể" thường không mang lại giá trị thực tiễn cho người dùng. Huấn luyện viên AI không chỉ cung cấp lời khuyên một lần mà còn có thể tương tác và điều chỉnh chương trình tập luyện dựa trên dữ liệu cá nhân của từng người.

Cách hoạt động của tính năng AI mới từ Google

Để thực sự hữu ích, huấn luyện viên sức khỏe AI cần có cái nhìn tổng thể về sức khỏe của người dùng. Thông qua các nền tảng như Health Connect và HealthKit, AI có thể kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ cân nặng đến mức đường huyết. Điều này mở ra khả năng phân tích sâu hơn về sức khỏe, mặc dù việc sử dụng dữ liệu từ các xét nghiệm y tế vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Người dùng sẽ nhận được phân tích rõ ràng hơn từ huấn luyện viên sức khỏe AI của Google ẢNH: ENGADGET

Nhằm chuẩn bị cho mục tiêu của mình, Google đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Nature về PH-LLM, một phiên bản tinh chỉnh của Gemini LLM, nhằm cho phép hiểu và phân tích dữ liệu sức khỏe. Kết quả cho thấy PH-LLM vượt trội hơn so với các chuyên gia trong các bài kiểm tra về y học giấc ngủ và thể lực.

Đáng chú ý, Google không chỉ làm việc với các nhà khoa học mà còn hợp tác với siêu sao bóng rổ Steph Curry - người sẽ thử nghiệm các sản phẩm và thực hiện các trải nghiệm mới. Điều này cho thấy Google đang hướng tới một cách tiếp cận toàn diện hơn về sức khỏe.

Người dùng Fitbit Premium tại Mỹ sẽ nhận được tính năng này từ tháng 10 ẢNH: THE VERGE

Huấn luyện viên sức khỏe AI sẽ ra mắt bản xem trước dành cho người dùng Fitbit Premium tại Mỹ vào tháng 10 tới. Đây là một bước tiến đáng mong đợi trong việc cải thiện sức khỏe cá nhân thông qua công nghệ.