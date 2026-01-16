Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google đáp trả nhanh ChatGPT Translate bằng TranslateGemma

Kiến Văn
Kiến Văn
16/01/2026 09:39 GMT+7

Google vừa công bố bộ mô hình dịch thuật mở mới mang tên TranslateGemma, được phát triển dựa trên mô hình Gemma 3 nguồn mở.

Google cho biết đây là "một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực dịch thuật mở". Bộ mô hình này có khả năng xử lý tới 55 ngôn ngữ, bao gồm các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc và Hindi.

Google đáp trả nhanh ChatGPT Translate bằng TranslateGemma - Ảnh 1.

Bộ mô hình TranslateGemma cho thấy hướng đi mới của Google trong dịch thuật AI

ẢNH: GOOGLE

Thông báo về TranslateGemma được đưa ra chỉ vài giờ sau khi OpenAI phát hành ChatGPT Translate - một công cụ tập trung vào việc dịch thuật với giọng điệu và ngữ cảnh chính xác, thay vì chỉ dịch từng từ. ChatGPT Translate có giao diện hai bảng, với tính năng tự động nhận diện ngôn ngữ ở bên trái và ngôn ngữ đích ở bên phải, tương tự như Google Translate.

Google mang dịch thuật mở lên tầm mới

TranslateGemma có sẵn với các mô hình 4B, 12B và 27B. Theo Google, mô hình 12B cho hiệu suất tốt hơn so với mô hình Gemma 3 27B cơ bản khi đo trên chuẩn WMT24++, có nghĩa các nhà phát triển có thể đạt được hiệu suất cao hơn với tham số ít hơn một nửa, giúp tăng thông lượng và giảm độ trễ mà không làm giảm độ chính xác.

Mô hình 4B được tối ưu hóa cho suy luận trên thiết bị di động, trong khi mô hình 12B phù hợp với máy tính xách tay của người tiêu dùng. Mô hình 27B lớn hơn yêu cầu sức mạnh tính toán cao hơn, chẳng hạn như một card đồ họa NVIDIA H100 trên đám mây. Các thử nghiệm trên chuẩn dịch hình ảnh Vistra cho thấy TranslateGemma có khả năng dịch văn bản trong hình ảnh tốt hơn, mặc dù không được tinh chỉnh đặc biệt cho mục đích này.

Google cho biết họ đã đạt được hiệu suất nói trên thông qua một quy trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là Tinh chỉnh có giám sát (Supervised Fine-Tuning), trong đó các mô hình Gemma 3 được huấn luyện trên sự kết hợp giữa văn bản do con người dịch và dữ liệu tổng hợp chất lượng cao. Giai đoạn thứ hai là Học tăng cường (Reinforcement Learning), sử dụng một nhóm các mô hình khen thưởng để hướng dẫn các mô hình đến các bản dịch tự nhiên và chính xác hơn về ngữ cảnh.

Các mô hình TranslateGemma hiện đã có sẵn để tải xuống trên Kaggle và Hugging Face, từ đó mở ra cơ hội cho bất kỳ ai muốn thử nghiệm hoặc phát triển dựa trên chúng.

Tin liên quan

OpenAI âm thầm ra mắt ChatGPT Translate

OpenAI âm thầm ra mắt ChatGPT Translate

Không ồn ào ra mắt, ChatGPT Translate thu hút người dùng nhờ khả năng tinh chỉnh bản dịch linh hoạt chỉ với một chạm.

Khám phá thêm chủ đề

Google TranslateGemma ChatGPT Translate công cụ dịch thuật Gemma 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận