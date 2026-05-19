Google Gemini sắp có chế độ 'tăng IQ' cho AI

Khi sự kiện Google I/O 2026 đang đến gần, thông tin về dự án Gemini của Google tiếp tục bị rò rỉ. Mỗi ngày, có thêm chi tiết mới về Gemini xuất hiện và lần này, Google dường như đang thử nghiệm việc cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn về mức độ "suy nghĩ" của chatbot AI trước khi đưa ra phản hồi.

Google muốn nâng cấp khả năng tư duy của Gemini lên tầm cao mới ẢNH: GOOGLE

Theo báo cáo từ 9to5Google, một số người dùng đã phát hiện tùy chọn "Thinking Level" mới trong ứng dụng Gemini. Tính năng này xuất hiện trong trình chọn mô hình hiện có, nơi người dùng có thể lựa chọn giữa các tùy chọn như Fast, Thinking, Pro hoặc Google AI Plus.

Điều đáng chú ý là Google không chỉ cho phép người dùng chọn mô hình mà còn đang thử nghiệm mức độ suy luận mà mô hình đó có thể thực hiện khi xử lý một nhiệm vụ. Tùy chọn Thinking Level mới hiện có khi người dùng chọn Fast (Gemini 3 Flash) hoặc Gemini 3.1 Pro với tính năng tư duy được bật. Tuy nhiên, việc triển khai tính năng này hiện vẫn còn hạn chế.

Đây là những thông tin khá quen thuộc khi Google AI Studio trước đó đã cung cấp các tùy chọn tương tự với các mức độ suy luận Low, Medium và High. Việc tích hợp tính linh hoạt này vào ứng dụng Gemini dường như là bước đi hợp lý, đặc biệt khi các công ty AI đang cạnh tranh về khả năng thông minh và tự chủ của trợ lý ảo.

Gemini sắp không còn chỉ là chatbot AI

Việc cho phép người dùng kiểm soát sự cân bằng giữa tốc độ và khả năng suy luận sâu có thể giúp Gemini trở nên linh hoạt hơn trong các tác vụ hằng ngày. Không phải mọi yêu cầu của AI đều cần đến khả năng suy luận tối đa, bởi người dùng đôi khi chỉ cần câu trả lời nhanh chóng mà không phải chờ đợi lâu.

Hình ảnh cho thấy tùy chọn Thinking level xuất hiện trong ứng dụng Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Google cũng đang mở rộng hệ sinh thái tích hợp ứng dụng bên thứ ba cho Gemini. Hiện tại, Gemini đã hoạt động với các ứng dụng như GitHub, OpenStax, Spotify và WhatsApp. Tài liệu hỗ trợ gần đây cho thấy các tích hợp với Canva, Instacart và OpenTable cũng đang được phát triển, mặc dù chưa có tích hợp nào đi vào hoạt động.

Google I/O thường là nơi công ty giới thiệu các tính năng mới của Gemini nhằm giúp ứng dụng này dần trở thành một trợ lý kỹ thuật số thực thụ, không chỉ đơn thuần là một chatbot mà còn có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trên các ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Sự phát triển của Gemini không chỉ nhằm cung cấp câu trả lời thông minh hơn mà còn hướng đến việc trở thành một công cụ hỗ trợ trong cuộc sống kỹ thuật số của người dùng, lý tưởng nhất là không làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.