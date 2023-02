Google giới thiệu trình tìm kiếm bằng chat giống ChatGPT

Viết trên blog của Google, CEO Sundar Pichai cho biết Bard sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) của công ty. Trước mắt Google sẽ cung cấp công nghệ hội thoại của Bard cho một lượng giới hạn những người thử nghiệm trước khi cung cấp rộng rãi cho công chúng.

Tuần trước, các trang tin tức quốc tế cho biết Google đang thử nghiệm một số tính năng với nhân viên, đây là một phần của kế hoạch nhằm cạnh tranh với ChatGPT, chatbot phổ biến được hỗ trợ một phần bởi Microsoft. Các tính năng gồm một chatbot có tên là "Apprentice Bard", cũng như các thiết kế tìm kiếm trên máy tính để sử dụng ở định dạng hỏi và trả lời.

CEO Sundar Pichai của Google cho biết sắp tới, người dùng sẽ thấy các tính năng do AI cung cấp trong Tìm kiếm giúp chắt lọc thông tin phức tạp và nhiều quan điểm thành các định dạng dễ hiểu. Từ đó, người dùng có thể nhanh chóng hiểu được bức tranh toàn cảnh và tìm hiểu thêm từ web.

CEO Google nhấn mạnh đến tính trách nhiệm hơn khi giới thiệu chatbot Bard CHỤP MÀN HÌNH

Google đã đưa ra ví dụ về việc sử dụng Bard để đơn giản hóa các chủ đề phức tạp như giải thích những khám phá mới từ Kính viễn vọng Không gian James Webb của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho một đứa bé 9 tuổi, hoặc tìm hiểu về những tiền đạo giỏi nhất trong bóng đá hiện nay, sau đó tham gia các buổi tập trận để xây dựng kỹ năng của trẻ.

Những thử nghiệm diễn ra sau một cuộc họp nội bộ của Google, trong đó các nhân viên bày tỏ lo ngại về lợi thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực AI do ChatGPT đột ngột trở nên phổ biến. CNBC cho biết Jeff Dean, Giám đốc AI của Google đã nói với các nhân viên rằng công ty có nhiều rủi ro về danh tiếng hơn khi cung cấp thông tin sai và do đó đang hành động thận trọng hơn so với một công ty khởi nghiệp nhỏ.

Hoạt động kinh doanh chính của Google là tìm kiếm và công ty từ lâu được biết đến là người tiên phong trong lĩnh vực AI.