Google gỡ tiện ích mở rộng nổi tiếng trên Chrome vì chứa mã độc

Theo Androidauthority, tiện ích mở rộng có tên Save image as Type được nhiều người dùng ưa chuộng vì cho phép lưu nhanh hình ảnh qua nhiều định dạng như PNG, JPG hoặc WebP. Tuy vậy mới đây Google đã vô hiệu hóa tiện ích này trên trình duyệt và xóa khỏi Chrome Web Store sau khi xác định có hành vi độc hại.

Theo thông báo hiển thị trực tiếp trên trình duyệt Chrome, tiện ích mở rộng này đã bị chặn vì chứa mã độc (malware). Đáng chú ý là Save image as Type đã đạt hơn 1 triệu lượt cài đặt, cho thấy phạm vi ảnh hưởng khá lớn trước khi bị Google phát hiện.

Các phân tích từ cộng đồng bảo mật cho biết mã độc không nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân trực tiếp mà âm thầm thay đổi các liên kết trên những trang thương mại điện tử như Amazon hoặc Best Buy, từ đó chiếm đoạt tiền hoa hồng mua sắm mà người dùng không hay biết.

Trình duyệt Chrome cảnh báo tiện ích mở rộng bị chặn vì chứa mã độc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ chế hoạt động độc hại của tiện ích này khó để phát hiện, nó có thể chạy các tiến trình nền, mở trang web dạng iframe ẩn hoặc chèn mã theo dõi mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, khiến người dùng gần như không nhận ra dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý là Save image as Type từng bị Microsoft gỡ khỏi nền tảng Edge trước đó, nhưng tiếp tục tồn tại trên Chrome trong thời gian dài. Sự việc cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn trong hệ sinh thái tiện ích trình duyệt. Chrome Web Store hiện có hàng trăm nghìn extension và báo cáo cũng cho thấy vẫn có nhiều tiện ích độc hại vượt qua kiểm duyệt và tiếp cận người dùng.

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy xu hướng các tiện ích mở rộng thường bị thay đổi sang dạng độc hại sau khi đạt lượng người dùng lớn. Một số tiện ích ban đầu an toàn, nhưng về sau bị bán lại cho bên thứ ba và bị chèn mã độc thông qua các bản cập nhật khiến người dùng khó phòng tránh.