Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google gỡ tiện ích mở rộng nổi tiếng trên Chrome vì chứa mã độc

Loan Chi
20/03/2026 20:57 GMT+7

Một tiện ích mở rộng phổ biến trên trình duyệt Chrome vừa bị Google gỡ bỏ sau khi phát hiện chứa mã độc.

Theo Androidauthority, tiện ích mở rộng có tên Save image as Type được nhiều người dùng ưa chuộng vì cho phép lưu nhanh hình ảnh qua nhiều định dạng như PNG, JPG hoặc WebP. Tuy vậy mới đây Google đã vô hiệu hóa tiện ích này trên trình duyệt và xóa khỏi Chrome Web Store sau khi xác định có hành vi độc hại.

Theo thông báo hiển thị trực tiếp trên trình duyệt Chrome, tiện ích mở rộng này đã bị chặn vì chứa mã độc (malware). Đáng chú ý là Save image as Type đã đạt hơn 1 triệu lượt cài đặt, cho thấy phạm vi ảnh hưởng khá lớn trước khi bị Google phát hiện.

Các phân tích từ cộng đồng bảo mật cho biết mã độc không nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân trực tiếp mà âm thầm thay đổi các liên kết trên những trang thương mại điện tử như Amazon hoặc Best Buy, từ đó chiếm đoạt tiền hoa hồng mua sắm mà người dùng không hay biết.

Google gỡ tiện ích mở rộng nổi tiếng trên Chrome vì chứa mã độc - Ảnh 1.

Trình duyệt Chrome cảnh báo tiện ích mở rộng bị chặn vì chứa mã độc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ chế hoạt động độc hại của tiện ích này khó để phát hiện, nó có thể chạy các tiến trình nền, mở trang web dạng iframe ẩn hoặc chèn mã theo dõi mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, khiến người dùng gần như không nhận ra dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý là Save image as Type từng bị Microsoft gỡ khỏi nền tảng Edge trước đó, nhưng tiếp tục tồn tại trên Chrome trong thời gian dài. Sự việc cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn trong hệ sinh thái tiện ích trình duyệt. Chrome Web Store hiện có hàng trăm nghìn extension và báo cáo cũng cho thấy vẫn có nhiều tiện ích độc hại vượt qua kiểm duyệt và tiếp cận người dùng.

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy xu hướng các tiện ích mở rộng thường bị thay đổi sang dạng độc hại sau khi đạt lượng người dùng lớn. Một số tiện ích ban đầu an toàn, nhưng về sau bị bán lại cho bên thứ ba và bị chèn mã độc thông qua các bản cập nhật khiến người dùng khó phòng tránh.

Tin liên quan

Tính năng mới của Chrome khiến máy tính Windows chậm chạp hơn

Tính năng mới của Chrome khiến máy tính Windows chậm chạp hơn

Tắt ngay tính năng này nếu không muốn Google Chrome bóp nghẹt tốc độ khởi động Windows.

Khám phá thêm chủ đề

tiện ích Google Chrome Microsoft Edge
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận