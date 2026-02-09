Google khuyên 1 tỉ người dùng Android cần mua điện thoại mới

Theo thông tin từ Google, hiện có tới 40% điện thoại Android có nguy cơ bị tấn công bởi phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp. Nếu điện thoại của người dùng nằm trong số này, việc nâng cấp lên một thiết bị mới là điều cần thiết.

Người dùng điện thoại Android 12 trở xuống cần nâng cấp thiết bị ngay để đảm bảo an toàn ẢNH: AFP

Nghiên cứu gần đây từ PhoneArena cho thấy, 42,1% thiết bị Android không còn nhận được cập nhật bảo mật, với nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Google đã ngừng phát hành bản vá cho các điện thoại chạy Android 12 trở xuống, đồng nghĩa với việc những thiết bị phát hành từ năm 2021 trở về trước không được bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới nhất. Hiện tại, chỉ có 57,9% điện thoại Android đang chạy phiên bản Android 13 trở lên.

Trong thực tế, đây là vấn đề đã được các trang công nghệ cảnh báo từ tháng 12 năm ngoái khi các ước tính cho thấy có khoảng 1 tỉ người dùng Android đang đối diện với các khó khăn. Sự phân mảnh của nền tảng Android, với nhiều nhà sản xuất khác nhau, khiến việc cập nhật hệ điều hành trở nên khó khăn hơn so với iOS, vốn là nơi mà Apple kiểm soát toàn bộ quy trình.

Sự khác biệt lớn giữa Android và iOS

Tính đến tháng 12.2025, chỉ có 7,5% thiết bị Android đang sử dụng phiên bản Android mới nhất là Android 16. Tỷ lệ các phiên bản Android hiện tại gồm Android 16 (7,5%), Android 15 (19,3%), Android 14 (17,2%), Android 13 (13,9%), Android 12 (11,4%), Android 11 (13,7%), Android 10 (7,8%), Android 9 (4,5%) và Android 8 (2,3%).

Dữ liệu này có sự khác biệt rõ rệt với iPhone chạy iOS khi số liệu từ StatCounter chỉ ra rằng iOS 26 đã được cài đặt trên hơn 50% iPhone.

So sánh tốc độ xử lý iOS 26 Developer Beta 5 và iOS 26 Developer Beta 6 (phải)

Nếu đang sử dụng một điện thoại Android không thể cập nhật lên phiên bản cao hơn Android 12, Google khuyến nghị người dùng nên mua điện thoại mới. Ngay cả khi không muốn chi tiền cho một thiết bị cao cấp, người dùng vẫn nên xem xét mua một chiếc điện thoại tầm trung có khả năng chạy Android 13 trở lên.

Đối với những người vẫn hy vọng rằng điện thoại cũ của họ sẽ an toàn, Google cho biết tính năng Google Play Protect vẫn hỗ trợ các thiết bị chạy Android 7, nhưng điều đó không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một phát ngôn viên của Google đã nhấn mạnh rằng những thiết bị này vẫn nhận được các chữ ký bảo mật mới nhất và khả năng quét phần mềm độc hại theo thời gian thực.

Với những gì đang diễn ra, 1 tỉ người dùng Android hiện đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục sử dụng điện thoại cũ và đối mặt với nguy cơ bị tấn công, hoặc đầu tư vào một chiếc điện thoại mới để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Một cuộc tấn công phần mềm độc hại có thể dẫn đến việc kẻ tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản tài chính của người dùng. Vì vậy, hãy cân nhắc lời khuyên của Google và nâng cấp thiết bị càng sớm càng tốt.