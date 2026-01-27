Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tại sao điện thoại Android lại rẻ hơn iPhone?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/01/2026 07:15 GMT+7

Không chỉ là điện thoại, iPhone còn được xem là biểu tượng giá trị giúp Apple bán chạy hơn mọi hãng Android suốt nhiều năm.

Kể từ khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, Apple đã định hình lại thị trường smartphone với thiết kế màn hình cảm ứng và không có bàn phím vật lý. Ngành công nghiệp nhanh chóng chuyển sang giao diện cảm ứng, trong đó có Google. Trong khi Apple tiếp tục hoàn thiện iPhone và kiểm soát nhiều khía cạnh trong quá trình phát triển, Google lại tập trung vào việc phát triển Android thành một hệ điều hành miễn phí cho các nhà sản xuất điện thoại.

Tại sao điện thoại Android lại rẻ hơn iPhone? - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên iPhone giữ giá tốt hơn điện thoại Android

ẢNH: REUTERS

Cả hai nền tảng đã phát triển song song, nơi điện thoại Android và iPhone đều cung cấp hiệu năng phần cứng và tính năng phần mềm tương đương. Tuy nhiên, người dùng iPhone thường trung thành với thương hiệu của Apple, giúp công ty duy trì giá bán cao cho iPhone và thậm chí tăng giá bán trung bình.

Người dùng 'mê' iPhone không chỉ vì phần cứng

Giá trị của iPhone không chỉ đến từ việc sở hữu một thiết bị di động mạnh mẽ. Khi mua iPhone, người tiêu dùng được đảm bảo về chất lượng, độ bền và thời gian sử dụng lâu dài. Apple cam kết cung cấp ít nhất 5 năm cập nhật iOS cho các thiết bị nhằm đảm bảo chúng luôn hoạt động hiệu quả với hầu hết ứng dụng trong App Store. Hệ sinh thái thiết bị của Apple, bao gồm AirPods, Apple Watch và iPad, cũng tạo ra sự hấp dẫn cho người dùng khi nâng cấp thiết bị.

Tại sao điện thoại Android lại rẻ hơn iPhone? - Ảnh 2.

Thế giới Android chứng kiến nhiều thương hiệu và mẫu mã sản phẩm tạo ra sự cạnh tranh

ẢNH: AFP

Trong khi đó, thị trường điện thoại Android lại có sự cạnh tranh khốc liệt khi chứng kiến nhiều nhà sản xuất cung cấp các thiết bị từ giá rẻ đến cao cấp. Chính hành động này khiến giá của điện thoại Android thường không thể so sánh với iPhone. Hơn nữa, các nhà sản xuất Android cũng gặp khó khăn trong việc tùy chỉnh hiệu suất hệ điều hành cho phù hợp với phần cứng do họ không kiểm soát hoàn toàn Android.

Xét cho cùng, sự khác biệt về giá giữa iPhone và điện thoại Android không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở sự trung thành của người tiêu dùng và hệ sinh thái mà Apple xây dựng.

