Google làm rõ tần suất sử dụng gói Gemini miễn phí mỗi ngày

Tuy nhiên, nhờ vào tài liệu hỗ trợ được cập nhật mới đây, người dùng đã có cái nhìn rõ hơn về các gói dịch vụ mà Google cung cấp cho người dùng Gemini, từ miễn phí đến trả phí.

Google cung cấp nhiều gói Gemini khác nhau cho người dùng lựa chọn ẢNH: AFP

Theo thông tin từ Google, người dùng miễn phí sẽ có quyền truy cập vào Gemini 2.5 Pro với tối đa 5 lời nhắc mỗi ngày. Ngoài ra, tài khoản miễn phí cũng bị giới hạn ở 5 báo cáo Deep Research mỗi tháng và tối đa 100 lần tạo hình ảnh mỗi ngày, bao gồm cả chỉnh sửa và phối lại. Cửa sổ ngữ cảnh cho tài khoản miễn phí được giới hạn ở 32.000 token. Đáng chú ý, Google đã mô tả gói 2.5 Flash là "quyền truy cập chung" mà không nêu rõ giới hạn sử dụng.

Người dùng Gemini trả phí cũng có giới hạn

Đối với người dùng trả phí, mức tăng giới hạn sử dụng là khá khiêm tốn. Khách hàng của gói Google AI Pro sẽ nhận được tối đa 100 lời nhắc mỗi ngày và 20 báo cáo Deep Research mỗi ngày. Cả gói Google AI Pro và Google AI Ultra đều cho phép tối đa 1.000 lần tạo hình ảnh mỗi ngày, cùng với ba video mỗi ngày cho gói Veo 3 Fast. Đặc biệt, người dùng gói Google AI Ultra có thể truy cập tối đa 500 lời nhắc mỗi ngày và 200 báo cáo Deep Research mỗi ngày.

Khi so sánh với ChatGPT, mức sử dụng tài khoản miễn phí của Gemini có phần rõ ràng hơn. Người dùng ChatGPT miễn phí chỉ có thể gửi 10 lời nhắc mỗi giờ và một lời nhắc GPT-5 Thinking mỗi ngày, với cửa sổ ngữ cảnh bị giới hạn ở 16.000 token. Để tiếp tục sử dụng GPT-5 sau khi đạt giới hạn, người dùng cần nâng cấp lên tài khoản ChatGPT Plus, cho phép gửi tối đa 160 lời nhắc trong vòng 3 giờ.

Thông tin chi tiết này giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về các gói dịch vụ của Google để từ đó so sánh với các dịch vụ tương tự từ OpenAI.