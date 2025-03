Google Maps gặp lỗi lạ khiến người dùng hoang mang

Theo Android Central, một lỗi bí ẩn trên Google Maps đang khiến nhiều người dùng 'đứng ngồi không yên' khi toàn bộ lịch sử vị trí trong tính năng Dòng thời gian (Timeline) của họ đột ngột biến mất. Nguyên nhân vẫn còn là một ẩn số, nhưng nhiều nghi vấn đang đổ dồn về việc Google chuyển đổi lưu trữ dữ liệu vị trí từ đám mây sang thiết bị cá nhân.

Dữ liệu lịch sử vị trí trên Google Maps của nhiều người bất ngờ bị xóa sạch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WARADANA

Lịch sử vị trí Google Maps biến mất không dấu vết

Theo báo cáo từ người dùng trên diễn đàn Reddit và được trang tin 9to5Google ghi nhận, vấn đề này đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một ngày, hàng loạt người dùng đã lên tiếng xác nhận lịch sử Timeline trên Google Maps của họ đã biến mất.

Dù đã bật tính năng, nhưng người dùng vẫn nhận được thông báo lỗi "No visits for this day". Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu về những nơi họ đã đến, có thể kéo dài trong nhiều năm, đã biến mất hoàn toàn. Thậm chí, một số người còn không thể truy cập vào các bản sao lưu trên đám mây.

Nhiều người dùng và chuyên gia công nghệ đang đặt nghi vấn về việc Google chuyển đổi cách thức lưu trữ lịch sử vị trí từ đám mây sang thiết bị cá nhân là nguyên nhân gây ra sự cố. Thay đổi này, vốn được Google công bố vào tháng 12 năm ngoái, nhằm mục đích tăng cường quyền riêng tư cho người dùng. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một kịch bản trái ngược.

Google đã đặt ra thời hạn đến ngày 9.6 năm nay để người dùng chuyển đổi sang lưu trữ trên thiết bị. Sau thời điểm này, mọi dữ liệu vị trí còn lưu trên đám mây sẽ bị xóa vĩnh viễn. Việc này đã tạo áp lực không nhỏ cho người dùng trong việc sao lưu dữ liệu trước thời hạn.

Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.