Google One sẽ đóng tính năng kết nối VPN trong năm nay

VPN là tính năng vốn dành riêng cho thuê bao mua gói cao cấp của dịch vụ đám mây Google One với mức giá đăng ký từ 225.000 đồng/tháng cho 2 TB lưu trữ. Người dùng có thể sử dụng VPN của Google One để giúp ẩn giấu hoạt động trên mạng khỏi tin tặc, nhà cung cấp dịch vụ internet, cũng như ngăn người khác biết địa chỉ IP trên các trang web và ứng dụng mà họ truy cập.



Trong email gửi đến người dùng, Google không chỉ định ngày ngừng hoạt động chính xác đối với dịch vụ Google One VPN, nhưng nói tiện ích này sẽ bị loại bỏ vào cuối năm nay. Google ra mắt VPN của Google One như một giải pháp thay thế cho các mạng riêng ảo phổ biến khác như Nord VPN và Express VPN và có sẵn trên tất cả các gói đăng ký.

Google cho biết sẽ sớm tắt chức năng VPN vì không có nhiều người quan tâm sử dụng GOOGLE

Google cho biết họ đang loại bỏ VPN của Google One để nhường chỗ cho nhiều tính năng và lợi ích theo yêu cầu hơn. Công ty xác nhận với 9to5Google sẽ ngừng tính năng VPN vì thấy mọi người không sử dụng nó. Người dùng hiện tại của dịch vụ sẽ được chuyển hướng đến các lựa chọn thay thế của bên thứ ba.

So với những dịch vụ VPN khác đang có thì Google One VPN là một trong những dịch vụ với chi phí tốt nhất. Với người dùng Google One tại Mỹ, Google còn triển khai một tính năng Dark Web Report nhằm quét thông tin cá nhân của người dùng để xem có bị rò rỉ trên các website hay không.

Tuy nói là đóng nhưng Google cho biết người dùng Pixel vẫn có thể truy cập VPN của Google thông qua cài đặt Pixel nếu họ có máy Pixel 7 hoặc mới hơn.