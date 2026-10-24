Google sử dụng Gmail và hình ảnh của người dùng để 'chạy' quảng cáo

Google vừa cập nhật chính sách quyền riêng tư nhằm làm rõ cách thức thông tin được chia sẻ qua các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn. Động thái này đang làm dấy lên những lo ngại liên quan đến mức độ an toàn của dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong Gmail, Google Drive và Google Photos.

Dữ liệu trong Gmail và Google Photos có thể được sử dụng cho quảng cáo

Cụ thể, tính năng 'Personal Intelligence' cho phép các công cụ như Gemini hay Google Search đưa ra câu trả lời chuẩn xác hơn nhờ liên kết dữ liệu, ví dụ dùng thông tin đặt phòng trong Gmail để gợi ý nhà hàng lân cận. Dù Google khẳng định không mặc định dùng nội dung Gmail, Drive hay Photos để cá nhân hóa quảng cáo và không tự động đọc mọi thư từ hay hình ảnh, dữ liệu vẫn có thể được khai thác nếu người dùng cấp quyền kết nối với các dịch vụ có hỗ trợ quảng cáo.

Chính sách mới từ Google trong việc sử dụng dữ liệu từ Gmail và Photos ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Để bảo vệ quyền riêng tư, người dùng có thể chủ động kiểm tra lại các thiết lập trong mục Data & privacy của tài khoản Google. Tại phần Personalization, bạn mở mục Manage Personalized Recommendations trong Search Services để ngắt kết nối với Google Workspace và Google Photos ở mục Connected Content, hoặc lựa chọn tắt hoàn toàn tính năng này.

Tuy nhiên, chính sách của Google cũng chỉ rõ việc ngắt kết nối các ứng dụng trên có thể sẽ không xóa bỏ những thông tin đã được lưu trữ từ trước trong mục Search Services History. Điều này đồng nghĩa với việc các dữ liệu đã từng được hệ thống ghi nhận trong quá khứ vẫn có khả năng tiếp tục tồn tại.

Dù các công cụ AI của Google đem lại nhiều tiện ích cho công việc thường ngày, người dùng vẫn cần hiểu rõ cách thức dữ liệu cá nhân của mình có thể bị khai thác. Việc định kỳ rà soát các thiết lập quyền riêng tư được xem là giải pháp cần thiết giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát hiệu quả đối với nguồn dữ liệu của chính mình.