Google thử nghiệm giao diện mới cho Gemini

Theo thông tin từ Android Authority, Google đang thử nghiệm một giao diện hoàn toàn mới cho Gemini, khác biệt so với giao diện chatbot truyền thống. Giao diện mới được phát hiện trong phiên bản gần đây của ứng dụng dành cho Android, mặc dù chưa được Google công bố chính thức.

Giao diện mới được cho là sắp đến với Gemini ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một kỹ sư đã kích hoạt giao diện này bằng cách tìm hiểu mã nguồn của ứng dụng và phát hiện ra một số chi tiết đáng chú ý trong thiết kế. Thiết kế bị rò rỉ cho thấy các nút chức năng như "Create Image" và "Deep Research" đã được di chuyển lên phía trên màn hình. Dưới chúng là một nguồn cấp dữ liệu ý tưởng động và có thể cuộn giúp người dùng khám phá khả năng sáng tạo và phân tích của Gemini.

Gemini sắp biến thành mạng xã hội AI

Nguồn cấp dữ liệu mới được cho là sẽ gợi ý những cách sử dụng sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo (AI) của Gemini, với các câu lệnh dịch theo tiếng Việt như "Dịch chuyển tôi đến không gian sâu thẳm", "Cho tôi vẻ ngoài cổ điển hoặc bụi bặm", hay "Biến bức vẽ của tôi thành một cuốn truyện". Các gợi ý khác cũng nhấn mạnh đến năng suất và lối sống, chẳng hạn như "Gửi cho tôi bản tin tóm tắt hằng ngày"…

Nỗ lực của Google là câu trả lời đối với sự thành công của Sora từ OpenAI ẢNH: REUTERS

Mục tiêu của những gợi ý này là giúp người dùng khai thác tối đa tiềm năng của Gemini, đặc biệt là những người chưa biết nên hỏi gì hoặc cách sử dụng các tính năng của AI. Nếu thiết kế mới được triển khai, Gemini có thể trở thành một trung tâm AI tương tác hơn, kết hợp giữa cảm hứng và chức năng, thay vì chỉ đơn thuần là một chatbot.

Giao diện dạng bảng tin cũng sẽ khuyến khích người dùng mở ứng dụng thường xuyên, điều mà thiết kế tối giản của ChatGPT từ OpenAI đang thiếu. Không bất ngờ khi đại diện của Google cho biết "vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra" khi được hỏi về thiết kế mới.

Động thái này có thể giúp Google tận dụng sự phổ biến của mô hình hình ảnh Nano Banana, một yếu tố quan trọng trong việc đưa Gemini lên vị trí số 1 trên App Store vào tháng 9, trước khi bị Sora của OpenAI soán ngôi.