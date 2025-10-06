Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google thử nghiệm giao diện mới cho Gemini

Kiến Văn
Kiến Văn
06/10/2025 14:25 GMT+7

Google có kế hoạch cải tiến đáng kể ứng dụng AI Gemini sau khi chứng kiến sự thành công của Sora từ OpenAI.

Theo thông tin từ Android Authority, Google đang thử nghiệm một giao diện hoàn toàn mới cho Gemini, khác biệt so với giao diện chatbot truyền thống. Giao diện mới được phát hiện trong phiên bản gần đây của ứng dụng dành cho Android, mặc dù chưa được Google công bố chính thức.

Gemini sắp tái sinh với cú chuyển mình táo bạo, ChatGPT liệu có "run"? - Ảnh 1.

Giao diện mới được cho là sắp đến với Gemini

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một kỹ sư đã kích hoạt giao diện này bằng cách tìm hiểu mã nguồn của ứng dụng và phát hiện ra một số chi tiết đáng chú ý trong thiết kế. Thiết kế bị rò rỉ cho thấy các nút chức năng như "Create Image" và "Deep Research" đã được di chuyển lên phía trên màn hình. Dưới chúng là một nguồn cấp dữ liệu ý tưởng động và có thể cuộn giúp người dùng khám phá khả năng sáng tạo và phân tích của Gemini.

Gemini sắp biến thành mạng xã hội AI

Nguồn cấp dữ liệu mới được cho là sẽ gợi ý những cách sử dụng sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo (AI) của Gemini, với các câu lệnh dịch theo tiếng Việt như "Dịch chuyển tôi đến không gian sâu thẳm", "Cho tôi vẻ ngoài cổ điển hoặc bụi bặm", hay "Biến bức vẽ của tôi thành một cuốn truyện". Các gợi ý khác cũng nhấn mạnh đến năng suất và lối sống, chẳng hạn như "Gửi cho tôi bản tin tóm tắt hằng ngày"…

Gemini sắp tái sinh với cú chuyển mình táo bạo, ChatGPT liệu có "run"? - Ảnh 2.

Nỗ lực của Google là câu trả lời đối với sự thành công của Sora từ OpenAI

ẢNH: REUTERS

Mục tiêu của những gợi ý này là giúp người dùng khai thác tối đa tiềm năng của Gemini, đặc biệt là những người chưa biết nên hỏi gì hoặc cách sử dụng các tính năng của AI. Nếu thiết kế mới được triển khai, Gemini có thể trở thành một trung tâm AI tương tác hơn, kết hợp giữa cảm hứng và chức năng, thay vì chỉ đơn thuần là một chatbot.

Giao diện dạng bảng tin cũng sẽ khuyến khích người dùng mở ứng dụng thường xuyên, điều mà thiết kế tối giản của ChatGPT từ OpenAI đang thiếu. Không bất ngờ khi đại diện của Google cho biết "vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra" khi được hỏi về thiết kế mới.

Động thái này có thể giúp Google tận dụng sự phổ biến của mô hình hình ảnh Nano Banana, một yếu tố quan trọng trong việc đưa Gemini lên vị trí số 1 trên App Store vào tháng 9, trước khi bị Sora của OpenAI soán ngôi.

Tin liên quan

Gemini có thể tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm

Gemini có thể tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm

Google đang phát triển tính năng Gemini Live cho phép người dùng tương tác dễ dàng hơn với nội dung trên màn hình điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

Gemini ChatGPT OPENAI chatbot AI SORA ứng dụng di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận