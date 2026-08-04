Google vá một lỗi giúp người dùng Gmail tránh tình huống khó xử

Kể từ hôm nay, khi người dùng Gmail tiến hành chọn "Trả lời tất cả" (Reply all) một email mà mình được thêm vào danh sách BCC (chế độ được dùng để gửi email cho nhiều người nhận cùng lúc), hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo rõ ràng. Cảnh báo này cho biết rằng hành động của người dùng sẽ tiết lộ cho tất cả người nhận trong chuỗi email biết rằng họ đã được thêm vào phần BCC.

Gmail thêm cảnh báo khi trả lời email, hạn chế nguy cơ lộ người nhận BCC ẢNH: K. VĂN

Google đã công bố sự thay đổi này trong một bài viết trên blog của công ty mới đây. Theo đó, khi người dùng nhấp vào nút "Trả lời tất cả" dưới một email mà họ nằm trong danh sách BCC, một biểu ngữ màu vàng sẽ xuất hiện nhằm cảnh báo việc gửi câu trả lời sẽ cho phép những người nhận khác biết rằng họ đã nhận được tin nhắn gốc, đồng thời tiết lộ địa chỉ email của người đó.

Cụ thể, thông báo cảnh báo dễ nhận thấy và có nội dung rõ ràng "Bạn được thêm vào trường BCC của thư này. Khi bạn trả lời tất cả, mọi người sẽ biết bạn đã được thêm vào".

Nhiều người dùng hy vọng Gmail sẽ sớm triển khai một cảnh báo tương tự cho tất cả các email, không chỉ riêng những email có BCC, bởi ai cũng hiểu nỗi khó chịu khi nhận được hàng loạt thông báo trả lời từ những người khác. Tuy nhiên, sự thay đổi vẫn được xem là một bước khởi đầu tích cực cho một trong những dịch vụ email phổ biến nhất thế giới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tính năng cảnh báo mới này đã có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho tất cả người dùng Gmail, bất kể loại tài khoản hay gói đăng ký của họ.