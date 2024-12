GPLX hết hạn phải thi lại lý thuyết: Ốm đau, đi công tác… có ngoại lệ?

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2024, có hiệu lực từ 1.1.2025. Theo quy định mới, mỗi GPLX có 12 điểm, người có GPLX vi phạm pháp luật về TTATGTĐB sẽ bị trừ số điểm tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Nếu bị trừ hết điểm, người có GPLX phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGTĐB do lực lượng công an tổ chức, kết quả đạt thì được cấp lại GPLX.