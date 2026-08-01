Green SM chính thức đưa taxi thuần điện tới Đan Mạch

Theo đại diện Green SM, hãng lựa chọn Copenhagen, thành phố tiên phong về giao thông đô thị bền vững, là địa điểm đầu tiên triển khai dịch vụ tại châu Âu. Tại đây, Green SM đưa vào vận hành đội xe thuần điện gồm VinFast VF 6 và VF 8, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Khác với nhiều nền tảng gọi xe chủ yếu kết nối hành khách với tài xế đối tác tự sở hữu hoặc tự quản lý phương tiện, Green SM trực tiếp sở hữu, quản lý đội xe và điều hành hoạt động của đội ngũ tài xế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất.

Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ tập trung xây dựng nền tảng vận hành ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của Đan Mạch, đồng thời liên tục hoàn thiện dịch vụ trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ khách hàng, tài xế và các bên liên quan.

Các khách mời trải nghiệm dịch vụ taxi điện Green SM tại sự kiện khai trương Ảnh: GSM

Để mang đến trải nghiệm an toàn, chuyên nghiệp và nhất quán cho tất cả khách hàng, Green SM đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ tài xế. Trước khi chính thức phục vụ khách hàng, tất cả tài xế đều hoàn thành chương trình đào tạo toàn diện về an toàn giao thông, dịch vụ khách hàng, quy trình vận hành và kỹ năng sử dụng xe điện.

Khách hàng có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play. Giá cước được hiển thị trước khi xác nhận chuyến đi và hóa đơn điện tử được gửi tự động sau khi kết thúc hành trình. Nhân dịp ra mắt tại Copenhagen, Green SM dành tặng khách hàng đăng ký mới 5 mã ưu đãi trong giai đoạn từ 30.7 - 30.9, mỗi mã giảm 25% giá trị chuyến đi, với mức giảm tối đa 100 DKK cho mỗi chuyến.

Ông Richard Nabil Chahine, Tổng giám đốc Green SM châu Âu, cho biết: "Đối với Green SM, Copenhagen không chỉ là một thị trường mới mà còn là cơ hội để khẳng định chất lượng dịch vụ tại một trong những môi trường có yêu cầu cao nhất về giao thông đô thị. Chúng tôi đến đây với sự tôn trọng dành cho những tiêu chuẩn mà thành phố đã xây dựng, đồng thời mang theo những kinh nghiệm được đúc kết từ hàng triệu chuyến đi tại châu Á. Mục tiêu của Green SM là mang đến những hành trình di chuyển thuần điện an toàn, chuyên nghiệp và thuận tiện mỗi ngày, đồng thời trở thành một phần trong hệ sinh thái giao thông xanh của thành phố".