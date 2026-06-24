Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Lễ ra mắt vừa được tổ chức tại Almaty, thành phố đông dân nhất Kazakhstan. Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Với khả năng vận hành êm ái, không gian nội thất rộng rãi, cùng các tính năng an toàn hiện đại, VinFast VF 6 Eco sẽ góp phần mang đến những hành trình thoải mái, đáng tin cậy và thuận tiện hơn cho người dân tại Almaty.

Bên cạnh đội xe điện hiện đại, Green SM tiếp tục phát triển đội ngũ Bác Tài Xanh thông qua các chương trình đào tạo toàn diện về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng. Đây là một phần trong nỗ lực duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất và mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho người dùng tại Kazakhstan.

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 26%, tối đa 2.626 KZT dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng. Khách hàng tại Kazakhstan có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play.

Đông đảo khách mời và tài xế Green SM tham dự buổi lễ khai trương Ảnh: G.S

Song song với việc ra mắt dịch vụ, Green SM thiết lập hợp tác với 5 đối tác chiến lược trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ thông qua Green Alliance Frontier. Đây là nền tảng kết nối các doanh nghiệp cùng theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng tại nhiều thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: "Kazakhstan là một thị trường giàu tiềm năng với tốc độ phát triển năng động và những kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với các dịch vụ hiện đại. Chúng tôi đến Kazakhstan với sự tôn trọng dành cho thị trường, cam kết đầu tư lâu dài và mong muốn đồng hành cùng các đối tác địa phương trong quá trình xây dựng những giải pháp di chuyển chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Green SM tin rằng sự phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin và giá trị mang lại cho cộng đồng. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn kiến tạo cùng khách hàng, đối tác và người dân Kazakhstan trong thời gian tới".



