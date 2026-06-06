Green SM khai trương dịch vụ taxi điện tại Ấn Độ

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc Vùng Thủ đô quốc gia Delhi (Delhi NCR) và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau VN, Lào, Indonesia và Philippines ẢNH: V.G

Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được phát triển riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao. Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và không phát thải, Green SM Limo đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng, từ đi lại hằng ngày đến các chuyến đi gia đình, gặp gỡ đối tác hay đưa đón sân bay. Mỗi xe đều được trang bị nước uống, khăn ướt và các tiện ích cần thiết nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách.

Đằng sau mỗi chuyến xe là đội ngũ "bác tài xanh" được đào tạo bài bản về vận hành xe điện, an toàn giao thông và kỹ năng phục vụ khách hàng. "Ride 5 Star" (Chuyến đi tiêu chuẩn 5 sao) là cam kết dịch vụ của Green SM Limo, được tạo nên từ chất lượng phương tiện, tiêu chuẩn an toàn, tác phong phục vụ và trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, liên hệ tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực Green SM hoạt động. Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 50%, tối đa 250 INR, cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng.

Green SM cũng chào đón 5 đối tác chiến lược đến từ các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ gia nhập Green Alliance Frontier, nền tảng kết nối các doanh nghiệp xanh tiên phong cùng chung cam kết phát triển bền vững trên toàn cầu. Sáng kiến này tạo ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại nhiều thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Toàn cầu GSM, cho biết: "Green SM đến Ấn Độ với sự tôn trọng dành cho thị trường, sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn và cam kết đồng hành cùng các đối tác địa phương. Chúng tôi mong muốn mang đến những chuyến đi thuần điện chất lượng cao, đồng thời góp phần mở rộng các lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và bền vững hơn cho người dân".