Nam Ngư đảm bảo nguồn cung, đầu tư công nghệ gia tăng lợi ích cho người dùng

Nhu cầu tiêu thụ nước mắm tại Việt Nam ngày càng tăng, nhất là khi quy mô dân số năm 2025 ước tính đạt mốc 102,3 triệu người, Nam Ngư - thương hiệu lớn trong ngành nước mắm hiện đang sở hữu hệ thống nhà thùng với quy mô hơn 1.000 thùng ủ chượp đặt tại 3 nơi: Phú Quốc (448 thùng), Cần Thơ (358 thùng) và Lagi (220 thùng). Song song đó, Nam Ngư còn hợp tác thu mua đến 60% sản lượng nước mắm cốt tại các vùng sản xuất nước mắm chính Việt Nam như Nha Trang, Phan Thiết, Cà Ná…

Tại Nha Trang: Khoảng 18 triệu lít/năm, tương đương 60% tổng sản lượng địa phương.

Tại Phan Thiết: Khoảng 11 triệu lít/năm, tương đương 55% sản lượng địa phương.

Nam Ngư hợp tác và thu mua sản lượng nước mắm cốt lớn từ Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Cà Ná...

Việc tự chủ về năng lực sản xuất, kết hợp với việc đồng hành cùng các nhà thùng giúp Nam Ngư đảm bảo nguồn cung nước mắm phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng Việt mỗi năm. Hoạt động này còn góp phần giúp bà con làng nghề ổn định đầu ra, có nguồn vốn tái đầu tư để duy trì sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất.

Ở khía cạnh chất lượng, ngay từ khâu thu mua, nước mắm cốt phải đáp ứng bộ quy chuẩn đo lường, bao gồm các yêu cầu về hàm lượng dinh dưỡng và chỉ số an toàn thực phẩm. Lượng nước mắm cốt được thu mua tiếp tục trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt tại nhà máy với các tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến: ISO 9001 (Hệ thống Quản lý chất lượng), ISO 22000 (Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm), GMP (Thực hành sản xuất tốt)... nhằm bảo đảm chất lượng thành phẩm đầu ra.

Với sự thấu hiểu về khẩu vị phong phú của người tiêu dùng Việt Nam, Nam Ngư mang đến danh mục sản phẩm nước mắm đa dạng theo từng phân khúc, trong đó có bộ sưu tập đặc sản Nam Ngư Phú Quốc - sản phẩm cao cấp nhất của Nam Ngư hiện tại. Song song đó, Nam Ngư còn phát triển, mở rộng ngành nước mắm với các sản phẩm nước mắm pha sẵn như Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn… Tự hào đồng hành cùng hàng triệu bữa cơm Việt mỗi ngày.

Số hóa trải nghiệm mua sắm với sự đầu tư công nghệ QR Code

Đi cùng nhu cầu tiêu thụ lớn, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh tiêu chí hương vị, các yếu tố như an toàn thực phẩm, minh bạch thành phần, nguồn gốc xuất xứ… trở thành ưu tiên hàng đầu trong quyết định mua sắm của khách hàng.

Định hướng tăng cường minh bạch thông tin và gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng, từ giữa năm 2025, Nam Ngư tiên phong ứng dụng công nghệ QR Code trên bao bì sản phẩm. Chỉ với vài giây thao tác quét mã QR trên điện thoại, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ "hồ sơ định danh" của chai nước mắm khách hàng đang cầm trên tay từ tên sản phẩm, ký hiệu lô, ngày sản xuất đến hạn sử dụng khớp hoàn toàn với thông tin in nổi trên cổ chai.

Chỉ với thao tác quét mã QR trong vài giây, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin chính hãng nhanh chóng

Việc ứng dụng QR Code không chỉ là một giải pháp xác thực hàng chính hãng, minh bạch thông tin sản phẩm giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy tốc độ ra quyết định mua hàng nhanh hơn. Hoạt động này còn là bước đi chiến lược giúp Nam Ngư bảo vệ uy tín thương hiệu khỏi vấn nạn hàng nhái, hàng giả trên thị trường.

Không chỉ vậy, khi mua nước mắm Nam Ngư và quét mã QR Code, người tiêu dùng có thể tận hưởng thêm các lợi ích đặc quyền như tích điểm thành viên, nhận voucher mua hàng 20.000 đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.