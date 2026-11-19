Bên cạnh vị thế dẫn đầu nhiều năm liên tiếp của VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinschool, Vinmec trong từng nhóm ngành tương ứng, điểm nhấn của bảng xếp hạng năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu ngành dịch vụ vận tải của Green SM - nền tảng di chuyển thuần điện được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất VN năm 2026 do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN (VCCI). Khảo sát năm nay thu hút hơn 60.000 người đi làm và sinh viên tham gia đánh giá độc lập gần 700 doanh nghiệp tại VN.

Trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, VinFast giữ vị trí số 1 ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí công nghiệp năm thứ ba liên tiếp, ghi nhận sức hấp dẫn của môi trường làm việc hàng đầu VN trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô tô điện.

Đặc biệt, liên quan đến chuyển đổi xanh, năm 2026, Green SM đã vươn lên vị trí số 1 ngành Vận tải/Hậu cần. Sau 3 năm hoạt động, Green SM đã phủ sóng 34/34 tỉnh, thành phố, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp vận tải và nắm giữ 55% thị phần ứng dụng gọi xe taxi công nghệ (tính đến quý 1/2026). Đến tháng 9.2026, nền tảng đã phục vụ hơn 85 triệu khách hàng, phát sinh trung bình 1,8 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Green SM thuộc Tập đoàn Vingroup dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất VN năm 2026 ngành Vận tải/Hậu cần ẢNH: V.G

Song hành với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Green SM luôn chú trọng đến chính sách cho các tài xế thuộc đội xe chính hãng và đối tác. Ngoài chính sách lương cơ bản cùng đầy đủ các chế độ phúc lợi như tháng lương thứ 13, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... dành cho tài xế cơ hữu, Green SM đang triển khai chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy với mức cam kết chi trả cao nhất thị trường dành cho gần như 100% tài xế. Green SM cũng là đơn vị tiên phong miễn hoàn toàn phí nền tảng cho tài xế trong chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh" diễn ra từ ngày 8.11.2026 - 28.2.2027, giúp tài xế có thể nhận về 100% giá trị chuyến xe.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes tiếp tục là quán quân ngành Bất động sản/Dịch vụ bất động sản trong 11 kỳ khảo sát liên tiếp. Tương tự, trong lĩnh vực Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng, Vinpearl giữ vị trí dẫn đầu năm thứ hai liên tiếp, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với nhân sự ngành dịch vụ và nghỉ dưỡng. Ở lĩnh vực Giáo dục và Y tế, Vinschool giữ vị trí số 1 ngành Dịch vụ/Đào tạo/Tư vấn năm thứ ba liên tiếp; Vinmec tiếp tục là hệ thống bệnh viện có thứ hạng cao nhất trong nhóm ngành, ghi nhận sức hút đối với đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế.

Bên cạnh những đánh giá ấn tượng từ đội ngũ chuyên gia, nhân sự dày dạn kinh nghiệm, Vingroup cũng nhận được phản hồi tích cực từ nhóm sinh viên. Năm 2026, Vingroup tiếp tục được bình chọn là 1 trong 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên VN. Sự ghi nhận này phản ánh sức hút của hệ sinh thái Vingroup đối với những nhân sự chuẩn bị gia nhập thị trường lao động, với cơ hội đa dạng từ công nghệ, công nghiệp đến dịch vụ, giáo dục và y tế.