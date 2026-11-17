VinFast mới đây hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hai mẫu xe máy điện mới, dự kiến giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tháng 11.2026. Dù chưa công bố đầy đủ kiểu dáng và thông số kỹ thuật, những hình ảnh được hãng tiết lộ phần nào cho thấy sự khác biệt về thiết kế so với các dòng xe hiện hành. Động thái này cũng phù hợp với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc xe máy điện cao cấp mà VinFast đã công bố từ đầu năm.

Cụ thể, theo thông tin từ một số đại lý, bộ đôi tân binh sắp xuất hiện nhiều khả năng là VinFast Rasad và Sadie, dự kiến trình làng chính thức vào ngày 19.11. Tuy nhiên, hãng xe Việt hiện chỉ hẹn giới thiệu sản phẩm trong tháng 11, chưa xác nhận tên gọi, ngày ra mắt cụ thể, giá bán hay thông số kỹ thuật.

VinFast dự kiến giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới trong tháng 11.2026, nhiều khả năng thuộc phân khúc cao cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ sở của nhận định trên đến từ kế hoạch sản phẩm VinFast công bố ngày 30.1.2026. Theo đó, hãng quy hoạch danh mục xe máy điện thành ba dòng gồm phổ thông, cao cấp và thể thao. Bên cạnh nhóm xe đại chúng như Amio, Evo, Feliz hay Viper, hãng giới thiệu ba thiết kế thuộc dòng cao cấp mang tên Rasad, Sadie và Saxil. Các phiên bản thương mại của nhóm xe này dự kiến ra mắt trong quý 4/2026, trùng thời điểm hãng vừa hé lộ sản phẩm mới.

Khác với những mẫu xe hướng đến nhu cầu di chuyển thông thường, dòng cao cấp được VinFast định vị cho khách hàng chú trọng thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành. Nếu hai sản phẩm sắp ra mắt thuộc nhóm này, VinFast sẽ mở rộng lựa chọn cho người muốn chuyển từ xe tay ga chạy xăng sang xe điện nhưng vẫn quan tâm đến kiểu dáng riêng biệt và khả năng vận hành.

Trong ba mẫu xe từng được giới thiệu, Rasad gây chú ý bởi phong cách maxi-scooter, thân xe lớn và nhiều đường nét sắc sảo. Theo công bố hồi tháng 1, mẫu xe này dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất tối đa 7.100 W, tốc độ tối đa có thể đạt 100 km/giờ. Nếu giữ nguyên cấu hình khi thương mại hóa, Rasad sẽ thuộc nhóm xe máy điện có khả năng vận hành mạnh trong danh mục của hãng.

VinFast Rasad từng được hãng giới thiệu với thiết kế maxi-scooter, động cơ điện có công suất tối đa dự kiến 7.100 W ẢNH: ĐỒ HỌA VINFAST

Trong khi đó, Sadie có hướng tiếp cận khác, thiên về thiết kế thanh lịch với các mảng thân xe bo tròn và cụm đèn hình kim cương. Mẫu xe này dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất tối đa 4.500 W, tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Đáng chú ý, động thái mở rộng danh mục sản phẩm của VinFast diễn ra trong bối cảnh hãng đang ghi nhận những thành công với lượng xe hai bánh điện bàn giao tăng mạnh. Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 29.10, trong 9 tháng đầu năm 2026, VinFast bàn giao 714.006 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu, tăng 204% so với cùng kỳ. Trong đó, dòng Evo chiếm khoảng 57%, còn Feliz đóng góp khoảng 26%, tương đương tổng cộng 83% lượng xe hai bánh điện bàn giao.

Cơ cấu trên cho thấy phần lớn sản lượng vẫn đến từ những sản phẩm phục vụ nhu cầu di chuyển phổ biến. Vì vậy, việc phát triển các dòng cao cấp có thể giúp VinFast tiếp cận nhóm người mua chú trọng phong cách, tiện nghi và hiệu suất vận hành, thay vì chủ yếu cạnh tranh về giá và chi phí sử dụng. Đặc biệt, phân khúc xe tay ga tại Việt Nam vẫn có nhóm khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền cho thiết kế, trang bị và trải nghiệm khác biệt. Đây là nhóm người dùng mà những mẫu xe máy điện mới có thể hướng đến.

Việc mở rộng danh mục xe máy điện cao cấp được kỳ vọng giúp VinFast tiếp cận nhóm khách hàng chú trọng thiết kế, trang bị và khả năng vận hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế, VinFast không phải lần đầu hiện diện ở phân khúc xe máy điện cao cấp. Hãng từng kinh doanh Vento S và Theon S, những sản phẩm có giá bán cao hơn phần lớn xe điện phổ thông. Điểm đáng chú ý lần này là định hướng xây dựng dòng xe cao cấp với nhiều phong cách thiết kế riêng, thay vì chỉ bổ sung phiên bản trang bị cao của những mẫu xe sẵn có.

Dù vậy, khả năng cạnh tranh thực tế vẫn phụ thuộc vào giá bán, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, thời gian sạc, trang bị an toàn và lịch giao xe. Những thông tin này hiện chưa được VinFast công bố cho hai sản phẩm sắp trình làng. Nếu được định vị phù hợp, bộ đôi xe điện mới có thể mở rộng lựa chọn cho người mua xe tay ga cao cấp tại Việt Nam, đồng thời giúp VinFast gia tăng hiện diện ở nhóm sản phẩm đề cao cả công năng lẫn phong cách cá nhân.