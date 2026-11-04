Xe tay ga Honda ADV có thêm bản giá rẻ, dùng động cơ 125 phân khối

Honda đang mở rộng danh mục xe tay ga mang phong cách Adventure khi bổ sung ADV125 vào dòng sản phẩm ADV vốn đã có những cái tên như ADV160, ADV350 và X-ADV. Đây được xem là phiên bản có dung tích động cơ nhỏ nhất trong gia đình ADV, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn có thiết kế khỏe khoắn và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình.

Theo đó, Honda ADV125 phiên bản 2027 đã hãng xe Nhật Bản trình làng tại thị trường châu Âu. Mẫu xe này đưa phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Adventure Scooter xuống phân khúc 125 phân khối, vốn đang có tính cạnh tranh cao trên thị trường xe máy.

Honda ADV125 phiên bản 2027 đã hãng xe Nhật Bản trình làng tại thị trường châu Âu Ảnh: HONDA

Honda ADV125 kế thừa nhiều đường nét đặc trưng của những mẫu xe đàn anh như ADV350 và X-ADV. Xe sở hữu phần đầu thiết kế góc cạnh, kính chắn gió phía trước, giúp tạo tư thế lái thẳng lưng và những chi tiết tạo hình mang phong cách xe đa địa hình.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống khung sườn và hệ thống treo. Honda trang bị cho ADV125 phuộc trước có hành trình 116 mm, trong khi giảm xóc đôi phía sau có hành trình 103 mm, tích hợp bình dầu phụ. Khoảng sáng gầm xe đạt 165 mm, kết hợp bộ lốp gai địa hình, giúp xe có khả năng thích ứng tốt hơn khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề, mặt đường không bằng phẳng.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là động cơ eSP+ dung tích 125 cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Đây là động cơ từng được trang bị trên mẫu Honda PCX125. Động cơ này cho công suất tối đa 12,3 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là động cơ eSP+ dung tích 125 cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch Ảnh: HONDA

Honda ADV125 còn có hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp hạn chế tiêu hao nhiên liệu khi dừng chờ. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda ADV125 vào khoảng 2,1 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 8,1 lít, về lý thuyết xe có thể di chuyển khoảng 385 km.

Dù sử dụng động cơ dung tích nhỏ, Honda ADV125 vẫn được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Đáng chú ý có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, giúp hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám và trượt khi tăng tốc. Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa ở cả hai bánh. Xe sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp không săm.

Ở khu vực điều khiển, Honda ADV125 được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync. Người lái có thể sử dụng một số tiện ích như dẫn đường, điều khiển nhạc và nhận thông báo. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB Type-C, khóa thông minh Smart Key và hệ thống đèn LED.

Honda ADV125 vẫn được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ người lái Ảnh: HONDA

Một số trang bị hướng đến tính thực dụng cũng được Honda chú trọng như kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh độ cao trong phạm vi 75 mm. Cốp dưới yên có dung tích 29 lít, đủ khả năng chứa một mũ bảo hiểm cả đầu theo công bố của hãng. Xe còn có thêm ngăn chứa đồ phía trước dung tích 2 lít.

Việc bổ sung ADV125 cho thấy Honda muốn mở rộng nhóm khách hàng tiếp cận dòng xe tay ga adventure, thay vì chỉ tập trung vào những mẫu xe dung tích lớn như ADV350 hay X-ADV. Tại châu Âu, ADV125 được phát triển phù hợp với nhóm người sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, vốn giới hạn dung tích động cơ ở mức 125 cc và công suất tối đa 11 kW. Đây cũng là một trong những lý do Honda lựa chọn động cơ 125 phân khối cho mẫu xe mới. Honda hiện chưa công bố giá bán cho Honda ADV125, nhưng chắc chắn đây sẽ là phiên bản có giá rẻ nhất trong dòng sản phẩm ADV của hãng xe Nhật Bản.