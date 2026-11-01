Xe tay ga Honda ADV 160 chạy xăng sinh học E85 gia nhập thị trường

Mẫu xe tay ga địa hình mang phong cách adventure - Honda ADV 160 vừa được hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm phiên bản mới sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E85 bên cạnh các phiên bản ADV 160 chạy xăng khoáng RON 95 tại các thị trường khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan…

Theo đó, tại Ấn Độ, Honda vừa chính thức trình làng phiên bản Honda ADV 160 tích hợp công nghệ FlexTech cho phép động cơ hoạt động bằng xăng sinh học E85. Đáng chú ý, phiên bản này được Honda phát triển dành riêng cho thị trường Ấn Độ - nơi đang từng bước chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học cho các dòng xe máy xăng sử dụng động cơ đốt trong.

Honda vừa chính thức trình làng phiên bản Honda ADV 160 tích hợp công nghệ FlexTech cho phép động cơ hoạt động bằng xăng sinh học E85 Ảnh: GREAT BIKER

Honda ADV 160 mới về cơ bản vẫn giữ nguyên, kích thước kiểu dáng như các phiên bản đang phân phối tại các thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, mẫu xe được Honda trang bị động cơ xăng dung tích 156,9cc làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ Flex-Fuel (FlexTech). Công nghệ này giúp ADV 160 trở thành chiếc xe tay ga đầu tiên của Honda tại Ấn Độ chạy bằng nhiên liệu E85 - đây là loại xăng sinh học có hàm lượng ethanol lên đến 85%.

Ngoài khả năng vận hành bằng nhiên liệu pha trộn hàm lượng ethanol cao, ADV 160 mới còn cung cấp hộc chứa đồ dưới yên xe với dung tích 27 lít. Điều này, giúp Honda ADV 160 mới trở thành một trong những mẫu xe có dung tích cốp chứa đồ lớn nhất trong phân khúc, mang lại sự tiện dụng cho cả việc sử dụng hàng ngày cũng như những chuyến đi xa.

Theo Honda mẫu xe này phù hợp cho cả việc đi lại hàng ngày trong thành phố và những chuyến đi đường dài. Bình nhiên liệu có dung tích 8,1 lít, giúp tăng quãng đường di chuyển giữa các lần tiếp nhiên liệu.

Honda ADV 160 mới cũng được trang bị màn hình TFT màu và hỗ trợ Honda RoadSync để kết nối với điện thoại thông minh Ảnh: HONDA

Honda ADV 160 mới cũng được trang bị màn hình TFT màu và hỗ trợ Honda RoadSync để kết nối với điện thoại thông minh. Sau khi kết nối, người lái có thể truy cập nhiều chức năng khác nhau, bao gồm cả chỉ dẫn đường đi thông qua màn hình của xe.

Thời gian gần đây, Ấn Độ đang thúc đẩy các phương tiện sử dụng nhiên liệu pha ethanol để giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu và tăng cường sử dụng nhiên liệu sản xuất trong nước. Các loại xe tương thích với nhiên liệu E85 cần một số điều chỉnh để hoạt động với loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol, bao gồm hệ thống phun nhiên liệu, vật liệu hệ thống nhiên liệu và hệ thống điều khiển động cơ.

Do đó, mẫu ADV 160 này không chỉ khác biệt so với mẫu thông thường ở khâu tiếp nhiên liệu, mà còn phản ánh những điều chỉnh về kỹ thuật để phù hợp với chính sách nhiên liệu của thị trường Ấn Độ.

ADV 160 là một trong 10 mẫu xe mới được Honda Motorcycle Scooter India trình làng cho thị trường Ấn Độ trong năm 2026 Ảnh: HONDA

ADV 160 là một trong 10 mẫu xe mới được Honda Motorcycle Scooter India trình làng cho thị trường Ấn Độ trong năm 2026. Honda đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất xe máy tại Ấn Độ đồng thời , nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để gia tăng tính cạnh tranh.

Bên cạnh ADV160, Honda còn lên kế hoạch trình làng tại Ấn Độ các mẫu xe mới như CB500, Rebel 300, Rebel 500, XR300L, XR300 Rally và xe tay ga điện QC3. Với việc được trang bị công nghệ nhiên liệu Flex-Fuel, Honda ADV 160 có thể trở thành một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Honda tại Ấn Độ trong thời gian tới. Trong khi đó hãng xe Nhật Bản vẫn chưa đề cập đến việc phân phối phiên bản này tại các thị trường Đông Nam Á khi tiêu chuẩn nhiên liệu sử dụng vẫn chưa có sự đồng bộ giữa các quốc gia.