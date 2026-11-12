VinFast hé lộ bộ đôi SUV thuần điện sắp mở bán

Vừa qua, fanpage chính thức của VinFast đăng tải đoạn video ngắn, hé lộ hai mẫu ô tô điện chuẩn bị trình làng trong tháng 11.2026. Dù hình ảnh chủ yếu ghi lại phần đuôi xe trong điều kiện thiếu sáng nhưng thiết kế dải đèn hậu LED và kiểu dáng tổng thể vẫn tạo cảm giác quen thuộc.

Hình ảnh bộ đôi xe điện VinFast được hé lộ trên fanpage ẢNH: VINFAST

Đáng chú ý, VinFast chưa công bố tên gọi của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, những chi tiết trong video có nhiều nét tương đồng với VF 5 và VF 6 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) từng xuất hiện trong hình ảnh chạy thử tại Việt Nam. Điều này làm dấy lên khả năng hãng xe Việt đang chuẩn bị nâng cấp hai mẫu SUV điện đô thị chủ lực.

VinFast VF 5 bắt đầu bàn giao đến khách hàng trong nước từ tháng 4.2023, còn VF 6 ra mắt tháng 9.2023 và bắt đầu bàn giao cuối năm. Sau khoảng ba năm, việc làm mới thiết kế để duy trì sức hút là điều cần thiết, nhất là khi hai mẫu xe này đã khá phổ biến tại Việt Nam.

Trước đó, hình ảnh được cho là VF 5 mới từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp và trên đường chạy thử. So với bản hiện hành, xe có thể được điều nhẹ ở phần đầu với dải trang trí hình chữ V mới, bố trí lại đèn chiếu sáng, cụm đèn hậu và cản trước, sau. Những thay đổi này phần nào tương đồng với hình ảnh VinFast vừa hé lộ.

VinFast VF 6 đang là mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất phân khúc ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi đó, mẫu xe được cho là VF 6 nâng cấp vẫn giữ vóc dáng SUV cỡ B quen thuộc, nhưng có thể làm mới đèn trước, đèn hậu và cản xe. Một số hình ảnh chưa chính thức còn cho thấy một số thay đổi ở cách bố trí khoang lái và tay nắm cửa.

Dù vậy, VinFast chưa xác nhận tên gọi, trang bị, thông số kỹ thuật, giá bán hay thời điểm mở bán của hai mẫu xe sắp đến.

VF 5 và VF 6 hiện là hai sản phẩm có đóng góp lớn vào doanh số VinFast tại Việt Nam. Theo số liệu hãng công bố, sau 9 tháng đầu năm 2026, VF 5 và Herio Green đạt tổng cộng 30.420 xe bàn giao. Trong khi đó, VF 6 đạt 19.026 xe, riêng tháng 9 bán được 3.083 chiếc.

Về sản phẩm hiện hành, VF 5 thuộc phân khúc SUV cỡ A, dài 3.967 mm, trang bị mô-tơ điện công suất 134 mã lực, pin 37,23 kWh và có thể di chuyển 326 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Ở phân khúc cao hơn, VF 6 dài 4.241 mm, có hai phiên bản Eco và Plus với công suất lần lượt 174 và 201 mã lực. Cả hai dùng pin 59,6 kWh, phạm vi hoạt động công bố tương ứng 485 và 460 km theo NEDC.

Có thể phiên bản facelift của hai mẫu xe VF 5 và VF 6 sắp tới vẫn có cùng thông số dung lượng pin, công suất mô-tơ điện như bản tiền nhiệm. Các nâng cấp chỉ xuất hiện ở ngoại, nội thất và trang bị tiện nghi.