Honda tiếp tục dẫn đầu, VinFast tăng trưởng nhanh nhất thị trường xe máy Việt Nam

Bất chấp tình hình kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách… nhu cầu mua sắm xe máy hai bánh (gồm xe xăng và xe máy điện) của người Việt tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, xe máy xăng vẫn chiếm ưu thế trên thị trường nhưng đà tăng đang chậm lại, trong khi xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang thúc đẩy xe máy điện tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo số liệu mới nhất vừa được chuyên trang MotorCycles Data cập nhật mới đây, sau 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ xe máy hai bánh tại Việt Nam đạt 3.021.373 chiếc, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng 6 thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM và Kawasaki đã bán ra thị trường 2.054.213 xe, tăng 148.190 xe, tương đương 7,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo MotorCycles Data sau 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ xe máy hai bánh tại Việt Nam đạt 3.021.373 chiếc, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2025 ẢNH: BÁ HÙNG

Kết quả này tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu xe máy của thị trường Việt Nam. Theo MotorCycles Data, số lượng xe máy mới đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2026 đã tương đương khoảng 90% tổng lượng xe bán ra trong năm 2025. Nếu tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thị trường xe máy Việt Nam có thể lập kỷ lục mới về lượng tiêu thụ khi năm 2026 khép lại.

Thực tế diễn ra trên thị trường trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy tính cạnh tranh vẫn rất khốc liệt. Trong khi một số nhà sản xuất xe máy truyền thống có thâm niên tại Việt Nam như Honda, Yamaha, Piaggio… đang ghi nhận mức tăng trưởng vừa phải, các hãng xe máy điện lại đang đạt được những bước tiến thần tốc về doanh số trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi của người dân sang xe máy điện đang diễn ra mạnh mẽ.

Người Việt tiêu thụ bao nhiêu xe máy mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026?

Lượng tiêu thụ gia tăng, tuy nhiên không phải thương hiệu xe máy nào đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam cũng đều đạt được kết quả khả quan. Số liệu được MotorCycles Data công bố cho thấy, phần lớn doanh số các hãng xe máy đều tăng trưởng nhưng các thương hiệu tập trung vào xe máy điện đang đạt được đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với các hãng xe vốn sở hữu thế mạnh về xe máy dùng động cơ đốt trong.

Cụ thể, Honda tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng doanh số 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù kết quả khá khả quan, nhưng tốc độ tăng trưởng của Honda chậm hơn đáng kể so với toàn ngành. Sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng của hãng xe Nhật Bản với mức tăng 25,9% của toàn thị trường cho thấy, thị phần của Honda trên thị trường xe máy Việt đang giảm đáng kể.

Honda tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng doanh số 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái ẢNH: BÁ HÙNG

Trái lái, VinFast xếp thứ hai nhưng cho thấy sự tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Doanh số xe máy của hãng xe điện Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng tới 152,1% với lượng xe bán ra nhiều hơn gấp hơn hai lần số lượng tiêu thụ của năm trước.

Sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và vị trí thứ hai trên thị trường xe máy Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2026 phần nào cho thấy sức hút cũng như năng lực cạnh tranh của VinFast trong bối cảnh thị trường đang thay đổi rất nhanh. Suốt 9 tháng qua, hãng xe điện Việt Nam liên tục mở rộng danh mục xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau cùng với chính sách bán hàng hấp dẫn để tạo điều kiện cho nhiều nhóm khách hàng tiếp cận, chuyển đổi sang xe điện.

VinFast xếp thứ hai nhưng cho thấy sự tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh mạnh mẽ ẢNH: BÁ HÙNG

Yamaha xếp thứ ba với doanh số bán hàng tăng 23,2%. Trong khi đó, tương tự VinFast, hãng xe máy điện Yadea cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với lượng xe bán ra tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả VinFast và Yadea đang cho thấy tầm quan trọng của các nhà sản xuất xe điện trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường xe máy Việt Nam.

Dibao, xếp thứ năm, ghi nhận mức tăng trưởng 8,1%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành. Trong khi đó, Pega lại đang trải qua một năm đầy thách thức với doanh số giảm 10,4%. SYM xếp thứ bảy nhưng chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 2,6%. DK Bike cũng tạo dấu ấn nổi bật với mức tăng trưởng 39,6%. Dat Bike xếp thứ 9 với mức tăng trưởng doanh số 9,9% nhưng chậm hơn đáng kể so với toàn ngành. Thương hiệu xe máy Aima xếp thứ 10, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 9,1%.