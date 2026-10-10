Xe máy xăng vẫn hút khách Việt, mỗi ngày bán hơn 7.600 chiếc

Sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu mã xe máy điện đi kèm chính sách bán hàng khá hấp dẫn cùng dịch vụ sạc, đổi pin… ngày càng đa dạng đang góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, sạch tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả bán hàng mới đây cho thấy phần lớn người Việt mua xe máy vẫn ưa chuộng các dòng xe máy chạy xăng.

Người Việt tiêu thụ bao nhiêu xe máy mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026?

Tiêu thụ xe máy chạy xăng tiếp tục tăng trưởng

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, trong quý 3/2026, cả 6 hãng xe máy thuộc hiệp hội gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM và Kawasaki đã bán ra thị trường tổng cộng 686.661 xe, tăng 48.230 xe so với quý 2/2026, tương đương mức tăng khoảng 7,6%. Như vậy, sau khi chững lại trong quý 2/2026 thị trường xe máy đã lập tức lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số.

Phần lớn người Việt mua xe máy vẫn ưa chuộng các dòng xe máy chạy xăng Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh số xe máy của các thành viên VAMM trong quý 3/2026 tăng 64.929 xe, tương đương 10,4%. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy xăng đang ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là sự phát triển nở rộ của xe máy điện.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả bán hàng của VAMM trong quý 3/2026 đã bao gồm thêm doanh số bán mô tô của thương hiệu Kawasaki. Dù vậy, quy mô tiêu thụ vẫn cho thấy xe máy sử dụng động cơ đốt trong tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên thị trường Việt Nam. Các mẫu xe số, xe tay ga và mô tô chạy xăng vẫn hiện diện rộng rãi trong hoạt động đi lại, làm việc và kinh doanh của người dân.

Doanh số xe máy của các thành viên VAMM Quý 1/2026 729121 Quý 1/2026 638431 Quý 1/2026 686661 Cộng dồn 2054213

Sau 3 quý đầu năm 2026, tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM đạt 2.054.213 xe, tăng 148.190 xe, tương đương 7,2% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày người Việt mua sắm hơn 7.600 chiếc xe máy mới, phần lớn trong đó là xe máy chạy xăng. Con số này còn gia tăng nếu tính cả doanh số bán mô tô, xe máy của các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như TVS Motor, Harley-Davidson, Ducati…

Dù có những giới hạn về phạm vi thống kê, mức tăng trưởng 7,2% sau 9 tháng đầu năm vẫn cho thấy nhu cầu đối với các dòng xe máy chạy xăng vẫn chưa suy giảm. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu và tác động môi trường, xe máy chạy xăng vẫn duy trì được lượng khách hàng đáng kể nhờ tính tiện nghi, phù hợp với thói quen sử dụng hàng ngày của đại đa số người Việt.

Vì sao người Việt vẫn chuộng xe máy chạy xăng?

Một trong những yếu tố giúp xe máy chạy xăng giữ sức hút là tính tiện dụng đã hình thành qua nhiều năm. Mạng lưới cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng rộng khắp giúp người dùng dễ dàng chăm sóc phương tiện, kể cả tại các khu vực ngoài đô thị lớn. Với những người thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm hoặc sử dụng xe để phục vụ công việc, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh chóng cũng là lợi thế.

Một trong những yếu tố giúp xe máy chạy xăng giữ sức hút là tính tiện dụng đã hình thành qua nhiều năm Ảnh: BÁ HÙNG

Bên cạnh đó, thị trường xe máy chạy xăng có nhiều phân khúc giá và chủng loại. Người mua có thể lựa chọn xe số phục vụ đi lại, xe tay ga chú trọng sự tiện nghi hoặc các dòng xe có dung tích động cơ lớn hơn. Sự đa dạng này giúp xe xăng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người lao động, sinh viên đến các gia đình và người sử dụng xe cho mục đích kinh doanh.

Thói quen sử dụng cũng là yếu tố không dễ thay đổi trong thời gian ngắn. Với nhiều người, quyết định mua xe không chỉ phụ thuộc giá bán ban đầu mà còn liên quan đến điều kiện sạc, nơi gửi xe, quãng đường di chuyển và khả năng đáp ứng nhu cầu trong ngày. Những người chưa có chỗ đỗ xe thuận tiện hoặc khó bố trí điểm sạc có thể tiếp tục ưu tiên xe chạy xăng.

Tuy nhiên, những lợi thế này không đồng nghĩa xe máy chạy xăng luôn có chi phí sử dụng thấp hơn xe điện. Chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ và mức độ sử dụng thực tế vẫn là những yếu tố người mua cần cân nhắc. Khi giá xăng biến động, khoản chi cho nhiên liệu có thể trở thành áp lực đáng kể đối với người thường xuyên đi lại.

Với hơn 2 triệu xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, các thành viên VAMM tiếp tục ghi nhận sức tiêu thụ lớn tại Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG

Thực tế, sự phát triển của xe máy điện đang tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những ưu điểm như giảm phát thải, vận hành êm và chi phí năng lượng có thể thấp trong một số điều kiện sử dụng giúp xe điện thu hút khách hàng, đặc biệt là người di chuyển chủ yếu trong đô thị. Dù vậy, tốc độ chuyển dịch giữa hai loại phương tiện còn phụ thuộc vào hạ tầng sạc, khả năng tiếp cận nơi sạc, giá mua, chính sách bán hàng và mức độ phù hợp với nhu cầu từng người. Xe điện cũng có những khác biệt về thời gian nạp năng lượng, khả năng di chuyển liên tục và chi phí thay thế pin mà khách hàng cần tìm hiểu trước khi quyết định.

Do đó, sự tăng trưởng của xe máy chạy xăng và sự mở rộng của thị trường xe máy điện không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Trong giai đoạn chuyển đổi, người tiêu dùng có thể lựa chọn phương tiện theo điều kiện tài chính, môi trường sinh hoạt và mục đích sử dụng. Với hơn 2 triệu xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, các thành viên VAMM tiếp tục ghi nhận sức tiêu thụ lớn tại Việt Nam. Diễn biến này cho thấy xe máy chạy xăng vẫn là một phần quan trọng của thị trường, ngay cả khi xu hướng điện hóa phương tiện ngày càng rõ nét.