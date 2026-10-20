VinFast bán hơn 356.000 xe điện trong quý 2/2026, Việt Nam vẫn là thị trường trọng yếu

VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý 2/2026 với lượng xe điện bàn giao đến tay khách hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 3 tháng kinh doanh của quý 2, hãng xe Việt đã bán 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý liền kề và tăng khoảng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam vẫn là thị trường trọng điểm, đóng góp lớn vào đà tăng trưởng của VinFast ẢNH: CHÍ TÂM

Riêng ở mảng xe hai bánh, VinFast bàn giao 286.039 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu, doanh số tăng gấp đôi quý 1/2026 và tăng tới 311% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tính chung quy trong quý 2 vừa qua, hãng xe điện Việt Nam đã bán ra thị trường 356.124 xe điện các loại (tính cả ô tô và xe hai bánh).

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn là thị trường đóng góp phần lớn doanh số ô tô điện của VinFast. Trong quý 2/2026, các thị trường quốc tế chỉ chiếm khoảng 11% tổng lượng ô tô điện bàn giao, đồng nghĩa khoảng 89% còn lại đến từ thị trường trong nước.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Nếu tính cả nửa đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao tổng cộng 128.662 ô tô điện trên toàn cầu, gồm 58.577 xe trong quý 1 và 70.085 xe trong quý 2/2026. Trong khi đó, riêng tại Việt Nam, hãng đã tiêu thụ 115.916 xe, tương đương khoảng 90% tổng lượng ô tô điện bàn giao toàn cầu. Như vậy, khoảng 9 trong 10 ô tô điện VinFast bán ra trong nửa đầu năm vẫn đến từ thị trường nội địa.

Cứ 10 ô tô điện VinFast bán ra, có 9 xe đến từ Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Doanh số tại Việt Nam cũng tăng mạnh so với năm trước. Sau 6 tháng, lượng ô tô điện VinFast bán ra đạt 115.916 xe, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ 2025. Limo Green dẫn đầu với 27.927 xe, tiếp đến là VF 3 với 23.781 xe, trong khi nhóm VF 5 và Herio Green đóng góp thêm 20.216 xe (số liệu tính đến hết quý 2/2026).

Theo VinFast, tính đến cuối tháng 6.2026, hãng chiếm khoảng 38% toàn thị trường ô tô Việt Nam và duy trì vị trí dẫn đầu trong 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 9.2024. Doanh số lớn tại thị trường nội địa góp phần mở rộng quy mô doanh số toàn cầu của thương hiệu này.

Sản lượng xe tăng cũng kéo doanh thu quý 2 đi lên. VinFast ghi nhận tổng doanh thu 30.340,9 tỉ đồng, tăng 32,9% so với quý 1 và 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỉ đồng, chiếm phần lớn tổng doanh thu và tăng 92,7% so với quý 2/2025.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Dù Việt Nam vẫn giữ vai trò chủ lực, tỷ trọng từ các thị trường quốc tế vẫn đang tăng dần. Trong quý 1, các thị trường khác đóng góp khoảng 8% lượng ô tô điện bán ra trước khi tăng lên 11% trong quý 2. Kết quả này giúp VinFast đứng đầu nhóm thương hiệu xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong quý vừa qua.

Song song với việc mở rộng thị trường, VinFast tiếp tục tăng mạng lưới bán hàng. Đến ngày 30.6, khách hàng có thể tiếp cận xe VinFast tại 474 cửa hàng trên toàn cầu, tăng 27 cửa hàng so với quý 1/2026. Dù vậy, dữ liệu nửa đầu năm cho thấy Việt Nam vẫn là chính, đóng góp khoảng 90% lượng ô tô điện VinFast bàn giao trên toàn thế giới.