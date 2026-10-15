Thị trường ô tô tìm lại nhịp tăng trưởng, người Việt ngày càng chuộng xe điện, hybrid

Sau bước sụt giảm trong tháng 8.2026 do ảnh hưởng của hiệu ứng tháng Ngâu, sức mua trên thị trường ô tô lập tức tăng tốc trong tháng 9.2026, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường bước vào mùa bán hàng cuối năm 2026. Trong đó, xu hướng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu sang ô tô điện, xe hybrid tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Người Việt mua sắm hơn 62.000 ô tô mới trong tháng 9.2026

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất, phân phối… nhu cầu mua sắm, lên đời ô tô mới của người Việt tiếp tục gia tăng sau giai đoạn bị kìm nén bởi tâm lý kiêng kỵ vì tháng Ngâu.

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 35.094 xe ô tô các loại, tăng 38% so với tháng 8.2026 và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, tháng 9 vừa qua cũng là một trong những tháng bán hàng có doanh số cao nhất của các thành viên VAMA tính từ đầu năm đến nay, chỉ sau tháng 1 (đạt 36.875 xe) và tháng 3 (đạt 38.704 xe).

Người Việt đã mua sắm tổng cộng 62.590 xe ô tô các loại, tăng 14.106 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Trong số hơn 35.000 ô tô được các thành viên VAMA phân phối trên thị trường, ô tô du lịch chiếm tới 47%. Nếu xét về nguồn gốc xuất xứ, xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu đều tăng 38% so với tháng trước nhưng lượng xe nhập khẩu nhỉnh hơn với doanh số đạt 21.310 xe.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.872 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 23.624 xe), trong tháng 9.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 62.590 xe ô tô các loại, tăng 14.106 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026. Con số này thậm chí chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Lý giải về sự hồi phục về sức mua của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9.2026, anh N.Q.K trưởng bộ phận bán hàng một đại lý Ford tại TP.HCM cho biết: "Chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất, phân phối kết hợp nhu cầu mua sắm ô tô bị dồn nén từ tháng 8 và việc nhiều khách đặt mua xe từ tháng trước nhưng bước sang tháng 9 mới nhận xe… góp phần vực dậy sức mua".

Khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 498.923 xe Ảnh: BÁ HÙNG

Bước tăng trưởng trong tháng 9.2026 giúp thị trường ô tô Việt Nam khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 498.923 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Ô tô điện, xe hybrid ngày càng hút khách

Không chỉ sức mua hồi phục, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9.2026 cũng cho thấy sự thay đổi ngày càng rõ rệt về xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt. Ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu vẫn chiếm phần lớn nhưng xu hướng khách hàng mua ô tô mới chuyển sang dùng ô tô điện, xe hybrid đang diễn ra đầy mạnh mẽ.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng cho thấy, trong tổng số 62.590 xe ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 9.2026 có gần 23.700 ô tô điện. Trong đó, VinFast chiếm tới 23.624 xe, tương đương hơn 37,8% thị phần toàn thị trường ô tô Việt Nam. Hãng xe điện Việt Nam còn cho thấy sự áp đáp khi có tới 6 mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng. Sự đa dạng về mẫu mã cũng như linh hoạt trong chính sách bán hàng ưu đãi và đặc biệt miễn phí sạc pin… là những yếu tố giúp ô tô điện VinFast tạo sức hút với khách hàng.

Trong tháng 9.2026 tổng doanh số bán ô tô hybrid của các thành viên VAMA đạt 2.168 xe, tăng 780 xe tương đương 36% so với tháng 8.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Không chỉ ô tô điện, ô tô hybrid cũng có sự tăng trưởng. Trong tháng 9.2026 tổng doanh số bán ô tô hybrid của các thành viên VAMA gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid đạt 2.168 xe, tăng 780 xe tương đương 36% so với tháng 8.2026, đồng thời chiếm gần 3,5% thị phần.

Theo giới kinh doanh ô tô, bên cạnh chi phí sử dụng, bảo dưỡng tiết kiệm hơn so với xe động cơ đốt trong, việc giá xăng dầu liên tục biến động, leo thang góp phần thúc đẩy người dân, đặc biệt những người mua xe chạy dịch vụ chuyển đổi.