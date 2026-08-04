Tài xế chạy Grab, Xanh SM... khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân Khuất Thị Minh Hảo (TP.HCM) cho biết, nhiều cá nhân kinh doanh là tài xế công nghệ đang lúng túng trong xác định nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Bà Hảo đề nghị được hướng dẫn rõ cách xác định doanh thu. Doanh thu là toàn bộ số tiền khách hàng thanh toán cho các chuyến xe (doanh thu gộp); hay phần doanh thu thực tế tài xế được hưởng sau khi trừ phần doanh thu, phí dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (như Grab, Be, Xanh SM...) được hưởng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhiều tài xế công nghệ đang lúng túng trong xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế ẢNH: NHẬT THỊNH

Với cá nhân đồng thời hoạt động trên nhiều nền tảng công nghệ như Grab, Be, Xanh SM..., bà Hảo hỏi, doanh thu từ các nền tảng có phải cộng gộp để xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm hay không? Cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu căn cứ trên dữ liệu do các doanh nghiệp nền tảng cung cấp hay cá nhân phải tự tổng hợp, thực hiện kê khai?

Hiện nay, các doanh nghiệp nền tảng vẫn thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay không phụ thuộc vào việc doanh thu của tài xế trong năm có đạt ngưỡng 1 tỉ đồng hay không. Trường hợp đến cuối năm xác định tổng doanh thu của tài xế từ tất cả các nền tảng dưới 1 tỉ đồng/năm thì số thuế đã bị khấu trừ trong năm được xử lý như thế nào?

Doanh thu tính thuế là tổng doanh thu của mọi nền tảng

Hiện nay, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trước các vấn đề bà Hảo nêu, Thuế TP.HCM hướng dẫn, nếu công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thuế thay thì phải có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thực hiện kê khai thuế cho các tài xế công nghệ theo quy định.

Tài xế được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân tối đa 1 tỉ đồng trên tổng doanh thu của tất cả nền tảng công nghệ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước không thuộc đối tượng khấu trừ (không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán) thì các tài xế công nghệ có trách nhiệm tự thực hiện kê khai và nộp thuế.

Căn cứ để Thuế TP.HCM đưa ra hướng dẫn trên là quy định tại Nghị định 68 năm 2026 và Nghị định 117 năm 2025.

Cũng căn cứ quy định tại Nghị định 68 năm 2026, Thuế TP.HCM nêu rõ, doanh thu của tài xế công nghệ là doanh thu của hoạt động vận tải, nên doanh thu chính là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

Nếu tài xế công nghệ hoạt động trên nhiều nền tảng, có nhiều khoản doanh thu thì mức giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân là 1 tỉ đồng trên tổng doanh thu của tất cả các nền tảng công nghệ. Doanh thu tính thuế lúc này cũng chính là tổng doanh thu của tất cả nền tảng công nghệ.

Số thuế thu nhập cá nhân đã được các công ty công nghệ thực hiện tạm khấu trừ hàng quý sẽ được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tài xế công nghệ.

Trường hợp doanh thu trong năm của tài xế công nghệ dưới 1 tỉ đồng, cuối năm tài xế thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế với số thuế nộp thừa.

Nếu doanh thu trong năm của tài xế công nghệ trên 1 tỉ đồng, sau khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mà vẫn còn có số thuế nộp thừa thì tài xế công nghệ thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiểm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế với số thuế nộp thừa.