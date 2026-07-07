GS Nguyễn Hữu Tú tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội

Ngày 6.7, Bộ Y tế đã có quyết định bổ nhiệm GS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày có quyết định cho đến thời điểm GS Nguyễn Hữu Tú đủ tuổi nghỉ hưu. GS Nguyễn Hữu Tú sinh tháng 10.1968. Như vậy, nhiệm kỳ hiệu trưởng tới đây của GS Nguyễn Hữu Tú sẽ gồm 4 năm 3 tháng.

GS Nguyễn Hữu Tú ẢNH: HỮU LINH

GS Nguyễn Hữu Tú là hiệu trưởng thứ 16 của trường ĐH có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam (124 năm, kể từ năm 1902). Ông được bổ nhiệm hiệu trưởng lần đầu vào năm 2021, là hiệu trưởng duy nhất của Trường ĐH Y Hà Nội được Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm (do thực hiện mô hình quản trị giáo dục ĐH được quy định trong luật Giáo dục ĐH 2018).

Tuy nhiên, theo luật Giáo dục ĐH 2025, mô hình hội đồng trường không còn với khối trường công. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT cũng yêu cầu bí thư cấp ủy phải là người đứng đầu trong khối trường công. Vì vậy, từ năm nay, các cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp đã phải kiện toàn nhân sự đứng đầu của các trườngg trực thuộc.

Việc bổ nhiệm GS Nguyễn Hữu Tú là kết quả kiện toàn của Bộ Y tế với Trường ĐH Y Hà Nội.

GS Nguyễn Hữu Tú tốt nghiệp ngành y đa khoa Trường ĐH Y Hà Nội năm 1990. Sau đó, GS Tú học bác sĩ nội trú chuyên ngành gây mê hồi sức rồi trở thành giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1995 đến nay.

Từ năm 1994 - 1998, ông tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú theo diện học bổng FFI tại Bệnh viện Hotel Dieu, Lyon và Bệnh viện Henri Mondor, Paris, Pháp.

Năm 2001 - 2002, ông là trợ giảng tại ĐH Paris XII, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp - CNRS. Sau đó, GS Tú trở về tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Y Hà Nội.

Năm 2012, ông được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2014, ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư và là giáo sư trẻ nhất ngành y thời điểm đó. Tháng 10.2024, ông là đại diện thứ hai của ngành y Việt Nam được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm, sau cố PGS Tôn Thất Bách.

Trước khi trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội (năm 2021), GS Tú có 12 năm là Phó hiệu trưởng.