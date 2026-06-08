12 trường thuộc Bộ GD-ĐT đổi vai lãnh đạo sau 'nhất thể hóa'

12 trường thay đổi người đứng đầu

Cuối tuần qua, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ GD-ĐT đã bổ nhiệm lãnh đạo đứng đầu cho 51 trường thuộc Bộ GD-ĐT, trong đó nhiều người là "gương mặt mới".

Hội nghị được tổ chức sau khi Bộ GD-ĐT hoàn thành cơ bản việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, luật Giáo dục đại học, luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định có liên quan.

Theo ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT, đến nay đã có 51 trong tổng tổng số 54 cơ sở giáo dục trực thuộc đã hoàn thành việc kiện toàn người đứng đầu. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định đối với người đứng đầu và 102 quyết định đối với cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Theo thống kê của Báo Thanh Niên, trong 153 quyết định mà Bộ GD-ĐT đã ban hành, có 37 quyết định đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học (giám đốc, hiệu trưởng) và 86 quyết định với cấp phó của người đứng đầu (phó giám đốc, phó hiệu trưởng) các cơ sở giáo dục đại học ấy.

Các quyết định này đã khiến vị trí người đứng đầu của 12 đơn vị "đổi vai". Trong đó 2 trường (Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Mỏ - Địa chất) hiệu trưởng cũ và 1 trường (Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định) phó hiệu trưởng phụ trách cũ đến tuổi nghỉ quản lý. 9 trường còn lại thay đổi người đứng đầu do khi làm quy trình ở cơ sở, nguyên chủ tịch hội đồng trường đạt phiếu tín nhiệm cao hơn.

Trong 12 đơn vị này, Bộ GD-ĐT mới có quyết định bổ nhiệm 12 người đứng đầu và 25 người cấp phó. Còn 5 người hiện đang là phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp và phó giám đốc ĐH Huế, Bộ chưa ban hành quyết định bổ nhiệm do thủ tục quy trình bổ nhiệm ở cơ sở chưa làm xong.

Cụ thể như sau:

Các cựu chủ tịch hội đồng trường sẽ làm gì?

Trong số 25 cơ sở giáo dục đại học còn lại, người đứng đầu (hiệu trưởng, giám đốc) gần như vẫn như trước khi có "nhất thể hóa". Riêng ĐH Cần Thơ, do mới chuyển từ trường đại học thành đại học từ ngày 15.7.2025, vì vậy người đứng đầu của đơn vị này vẫn là hiệu trưởng. Khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiện toàn chức danh người đứng đầu cho ĐH Cần Thơ, Hiệu trưởng Trần Trung Tính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Cần Thơ.

Với nhân sự nguyên là chủ tịch hội đồng trường/hội đồng đại học của 25 đơn vị nói trên, Bộ GD-ĐT đều bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng/phó giám đốc. Tuy nhiên, một số thầy cô vẫn không xuất hiện trong danh sách mà Bộ GD-ĐT ban hành quyết định nhân sự trong đợt triển khai nhất thể hóa vừa qua.

Cụ thể gồm: TS Nguyễn Thị Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tây Nguyên; PGS Lê Thị Thu Thủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại thương; PGS Nguyễn Mai Hương, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Mở Hà Nội; PGS Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng đại học ĐH Thái Nguyên; GS Nguyễn Thanh Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Cần Thơ.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT cho biết, Trường ĐH Tây Nguyên chưa làm xong quy trình bổ nhiệm phó hiệu trưởng với TS Tĩnh; PGS Lê Thị Thu Thủy có nguyện vọng làm chuyên môn (hiện là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trường ĐH Ngoại thương), không tham gia ban giám hiệu; PGS Nguyễn Thanh Hà hiện là Chủ tịch Công đoàn ĐH Thái Nguyên. Các trường hợp còn lại không đủ tuổi để tiếp tục tham gia làm quản lý.

Cụ thể danh sách ban giám hiệu, ban giám đốc của 25 cơ sở không thay đổi người đứng đầu như sau:

Ghi chú: những thầy cô có tên in màu xanh hiện tại vẫn là cấp phó ở cơ sở, nhưng chưa làm xong quy trình bổ nhiệm.

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