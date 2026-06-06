GS Nguyễn Trung Việt được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi

Sáng nay 6.6, tại Trường ĐH Thủy lợi, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố các quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà trường. Theo đó, GS Nguyễn Trung Việt được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng, thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thi hành.

GS Nguyễn Trung Việt (thứ 2 từ phải qua) cùng các phó hiệu trưởng nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ẢNH: QUỐC TUẤN

Những cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng gồm: PGS Nguyễn Hữu Huế, PGS Nguyễn Cảnh Thái, PGS Đỗ Văn Quang. Trong đó, PGS Nguyễn Hữu Huế là nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, sau khi hội đồng trường tự giải tán khi luật Giáo dục đại học có hiệu lực (từ đầu tháng 1), PGS Nguyễn Hữu Huế đã được bố trí tham gia ban giám hiệu.

Các quyết định trên là kết quả của việc triển khai chỉ đạo "nhất thể hóa" (bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu) của Nghị quyết 71 và thực hiện luật Giáo dục đại học mới được ban hành năm 2025, với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

GS Nguyễn Trung Việt 52 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Trường ĐH Thủy lợi. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Tohoku (Nhật Bản) năm 2007, ông trở về tiếp tục công tác tại Trường ĐH Thủy lợi, được phong học hàm giáo sư năm 2018 và hiện là Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước chuyên ngành thủy lợi.

GS Nguyễn Trung Việt từng được mời thuyết trình tại nhiều hội nghị uy tín trên thế giới và Việt Nam, chấm luận án tiến sĩ ở một số đại học danh tiếng ở Úc, Pháp, Nhật, Hà Lan. Ông và nhóm nghiên cứu của mình từng được trao nhiều giải thưởng. Gần đây, năm 2022, GS Nguyễn Trung Việt được trao giải thưởng hợp tác quốc tế xuất sắc của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản (JSCE).

Đặc biệt, năm 1996, khi còn là sinh viên Trường ĐH Thủy lợi, ông Nguyễn Trung Việt đã được trao học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên vì thành tích vượt khó học giỏi.