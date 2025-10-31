Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Góp ý văn kiện đại hội Đảng

GS Tạ Ngọc Tấn: 'Không thể tưởng tượng đất nước phát triển thế này'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/10/2025 17:38 GMT+7

GS-TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những kết quả mang tính lịch sử, đặc biệt là trong cải thiện đời sống nhân dân.

Sáng 31.10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

GS Tạ Ngọc Tấn: 'Không thể tưởng tượng đất nước phát triển thế này' - Ảnh 1.

GS-TS Tạ Ngọc Tấn tham luận về 40 năm đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tham luận về 40 năm đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại hội thảo, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cho biết báo cáo về 40 năm đổi mới chia ra 6 nhóm vấn đề tổng kết, gồm: những vấn đề chung, những vấn đề lý luận chính trị; những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, con người; quốc phòng an ninh; đối ngoại; xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước.

Sáu nhóm vấn đề do 6 ủy viên Bộ Chính trị phụ trách, huy động lực lượng tham gia của hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, các tỉnh, thành phố, các cơ quan chuyên môn, với quá trình nghiên cứu, khảo sát, hội thảo nghiêm túc, khoa học.

Ông Tấn thông tin, đến cuối năm 2024, quá trình tổng kết cơ bản đã xong, tuy nhiên, để tổng kết 40 năm đổi mới, thì phải đến hết năm 2025. Do đó, toàn bộ những gì chúng ta hoạt động trong năm 2025 cho đến trước Đại hội XIV của Đảng đều thuộc phạm vi của 40 năm đổi mới.

Về nội dung báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, GS-TS Tạ Ngọc Tấn lưu ý, quá trình 40 năm đổi mới, từ 1986 đến Đại hội XIV của Đảng, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề bối cảnh cả thế giới và trong nước. Đó sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống chủ nghĩa xã hội; khủng hoảng tài chính thế giới; đại dịch Covid-19…

"Việc làm rõ bối cảnh để nhận thức rõ hơn sự sáng tạo, ý chí quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ để chúng ta vượt qua thách thức", ông Tấn nói.

Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới

Vấn đề thứ hai ông Tấn đề cập, là những kết quả đạt được của 40 năm đổi mới "mang tính lịch sử" về kinh tế, xã hội, con người, về vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đặc biệt là những đổi mới liên quan đến cải thiện, nâng cao căn bản đời sống của nhân dân.

Ông Tấn dẫn chứng, từ chỗ 70% nhân dân sống dưới mức nghèo, hiện chỉ còn 1% hộ nghèo. Từ chỗ thu nhập trung bình có 92 USD/người, hiện nay là khoảng 5.100 USD/người. Từ chỗ GDP chỉ có 89 tỉ USD, hiện đã gần 500 tỉ USD. Từ chỗ chỉ có 5% ngoại thương với thế giới, hiện đã lên tới khoảng 700 tỉ USD xuất nhập khẩu với các nước…

"Đặc biệt là đời sống nhân dân. Mỗi người chúng ta trải qua cuộc sống từ thời sau chiến tranh đến thời chiến tranh biên giới, rồi thời kỳ khó khăn trước đổi mới. Đến bây giờ, chúng ta có thể nói không thể tưởng tượng được đất nước phát triển như thế này, đổi mới đời sống như thế này. Đó là những giá trị rất lớn chúng ta đạt được", ông Tấn nêu rõ.

Vấn đề thứ ba trong tổng kết 40 năm đổi mới là việc xây dựng, hình thành và dần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới. Lý luận về đường lối đổi mới này là kết quả của quá trình đấu tranh tư tưởng, nhận thức. Đấu tranh để chúng ta trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin; đấu tranh để trung thành với đường lối đi theo con đường xã hội chủ nghĩa…

Từ đó, chúng ta nhận ra nội dung của công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì; hình dung xã hội chủ nghĩa là gì và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra sao…

"Có thể nói là quá trình ấy mang lại những nhận thức mang tính cách mạng của chúng ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ví dụ như phát triển kinh tế, từ chỗ kinh tế một thành phần bây giờ phát triển nền kinh tế đa thành phần, hay hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…", ông Tấn nêu.

Thách thức hiện hữu là bẫy 'tư duy trung bình'

Thách thức hiện hữu là bẫy ‘tư duy trung bình'

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trước khi khi rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam còn có thách thức rất lớn, hiện hữu là bẫy tư duy trung bình; làm việc gì cũng đều đều, bình bình, có làm nhưng không có kết quả bao nhiêu.

'Bán 5 tấn gạo không bằng người ta bán vài con chip'

Tư duy xây dựng pháp luật còn nhiều điểm nghẽn

