Thách thức hiện hữu là bẫy ‘tư duy trung bình'

Sáng 31.10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội Xii của Đảng.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham luận tại hội thảo ẢNH: GIA HÂN

Tham luận tại phiên thảo luận thứ 2 về định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cho biết 2 mục tiêu vào năm 2030 và 2045 là rất rõ. Điều chúng ta cần hiện nay là niềm tin và khát vọng, cũng giống như niềm tin, khát vọng đã làm nên chiến thắng 50 năm trước (1975).

"Tôi cũng suy nghĩ và chắc hẳn nhiều đồng chí và toàn dân chúng ta cũng suy nghĩ, không có lẽ gì một dân tộc đã làm nên một chiến thắng vĩ đại lại không thể lập nên một kỳ tích phát triển", PGS-TS Hùng nêu.

Ông Hùng cũng cho hay, trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng, đặc biệt khi nói về các mục tiêu phát triển cũng có một số người e ngại rằng việc đặt ra 2 mục tiêu như vậy (năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao - PV) có quá cao hay không?

Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với Tổ biên tập văn kiện cũng đã đặt câu hỏi: hai mục tiêu Đại hội XIII đã đặt ra có làm được hay không? Nếu không thể thực hiện được phải sửa, còn nếu không sửa phải quyết tâm làm và phải làm cho bằng được.

Ông Hùng cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư chính là điểm mấu chốt, đột phá và mang tính quyết định. "Tức là đã đặt mục tiêu phải quyết tâm hoàn thành cho bằng được", ông Hùng nêu rõ.

Không "đi sau bắt kịp" mà là "bứt phá vượt lên"

Dù vậy, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng cũng thừa nhận, để đạt được 2 mục tiêu nói trên là không dễ. Theo ông, Việt Nam đã mất 40 năm để chuyển từ một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, kém phát triển, thu nhập thấp để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Như vậy, từ nay tới 2045, còn khoảng 20 năm để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. "Tức là thời gian chỉ bằng một nửa giai đoạn trước nhưng nhiệm vụ thì khó gấp đôi", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho hay, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV nhận định nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, nhất là rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, theo ông Hùng, "trước khi khi rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn có thách thức rất lớn hiện hữu là bẫy tư duy trung bình. Làm việc gì cũng đều đều, bình bình, có làm nhưng không có kết quả bao nhiêu".

Cùng đó, dự thảo Báo cáo chính trị cũng nhận định bối cảnh quốc tế khu vực thay đổi nhanh, có nhiều bất ổn, bất định, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen trong khoảng không gian bất định và khó dự báo đó.

Ông Hùng cho biết, các văn kiện Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh tư duy phát triển phi tuyến tính, hiện tại và tương lai không nằm trên một đường thẳng và đây chính là cơ hội cho sự bứt phá.

Ông Hùng dẫn chứng, báo chí vừa đưa tin giá trị vốn hóa của Công ty Nvidia đạt 5.000 tỉ USD. Trong khi đó, hồi tháng 7, giá trị vốn hóa của công ty này mới là 4.000 tỉ USD, vào tháng 6.2024 là 3.000 tỉ USD và tháng 5.2023 mới là 1.000 tỉ USD.

Đây là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc trong thời đại hiện nay, dù rằng không thể so sánh việc tăng giá trị vốn hóa một công ty với tốc độ tăng trưởng và quy mô GDP của một nền kinh tế.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh, tinh thần phát triển trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng là rất mới. "Đó không chỉ là tăng trưởng mà là đột phá phát triển. Đó không còn là tư duy đi sau bắt kịp mà là tư duy bứt phá vượt lên", ông Hùng nhấn mạnh và cho biết đây cũng là tinh thần các quyết sách chiến lược được triển khai ngay trước thềm Đại hội XIV và thể hiện phản ánh rõ trong các định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong dự thảo Báo cáo chính trị.