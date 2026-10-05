GTEL thay đổi thương hiệu và nhận diện mới thành GTINX

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) chính thức công bố thay đổi thương hiệu sang Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX), xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. GTEL là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và công nghiệp an ninh.

GTEL công bố thay đổi thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu mới GTINX ẢNH: GTINX

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, GTEL đã tích lũy nền tảng về viễn thông, công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực, quản trị và năng lực tổ chức triển khai; đồng thời từng bước mở rộng sang công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số và các sản phẩm, giải pháp công nghiệp an ninh. Những nền tảng này là cơ sở để GTINX trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTINX định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, phát triển sản phẩm, giải pháp và hạ tầng công nghệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển Việt Nam tự chủ, bền vững.

Mục tiêu của GTINX là từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất; xây dựng năng lực công nghệ - công nghiệp có chiều sâu, nâng cao tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Trọng tâm là các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ mới; các sản phẩm, thiết bị, hệ thống phục vụ công nghiệp an ninh và có tính lưỡng dụng cao. Không gian phát triển mới của GTINX vì vậy cần phải hình thành chuỗi năng lực từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX ẢNH: GTINX

Để thực hiện định hướng trên, GTINX tập trung vào 4 trụ cột: Nghiên cứu và phát triển (R&D); công nghiệp an ninh; giải pháp và dịch vụ số; dịch vụ hạ tầng và kết nối. Trong đó, hai trụ cột chiến lược là công nghiệp an ninh và nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo (RDI) - là nơi hình thành năng lực lõi, quyết định định vị và giá trị dài hạn của GTINX. Hai trụ cột này được đo bằng mức độ làm chủ công nghệ, danh mục sản phẩm chiến lược và khả năng đáp ứng đặt hàng của Bộ Công an. Cụ thể, RDI giữ vai trò hạt nhân gồm đầu mối nghiên cứu, phát triển mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao; công nghiệp an ninh giữ vai trò chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và hệ thống hoàn chỉnh.

Hai trụ cột hỗ trợ gồm giải pháp và dịch vụ công nghệ; hạ tầng và kết nối sẽ được tổ chức, quản trị theo nguyên tắc doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp bảo đảm năng lực triển khai, vận hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của GTINX. Bốn trụ cột trên hình thành chuỗi liên kết khép kín từ “nghiên cứu - sản xuất - tích hợp - vận hành”. Qua đó, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là cơ sở để GTINX rút ngắn chu kỳ từ nghiên cứu đến sản phẩm, nâng cao chất lượng và khả năng tự chủ, tối ưu nguồn lực, tạo dòng tiền tái đầu tư cho công nghệ, từ đó hình thành năng lực công nghiệp an ninh có tính tự chủ, cạnh tranh và phát triển bền vững...