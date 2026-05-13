GTEL chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an

Ngày 13.5, tại lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty GTEL, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) về trực thuộc Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư; quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lương Đức Minh, Phó cục trưởng A05, giữ chức Chủ tịch Tổng công ty GTEL.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL ẢNH: HỒNG DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tổng công ty GTEL khi được nâng tầm trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Bộ trưởng khẳng định quyết định nâng GTEL từ trực thuộc A05 lên trực thuộc Bộ Công an là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây.

Ngoài ra, đại tướng Lương Tam Quang cho rằng quyết định này cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà sớm vươn tầm thế giới.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phấn đấu trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.

Cạnh đó, đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu GTEL cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.

Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, đơn vị này được chuyển giao nguyên trạng về A05.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty GTEL là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông, đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06/CP của Chính phủ...