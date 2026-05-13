Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

GTEL chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an

Trần Cường
Trần Cường
13/05/2026 19:03 GMT+7

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an.

Ngày 13.5, tại lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty GTEL, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) về trực thuộc Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư; quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lương Đức Minh, Phó cục trưởng A05, giữ chức Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

GTEL được chuyển về trực thuộc Bộ Công an - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL

ẢNH: HỒNG DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tổng công ty GTEL khi được nâng tầm trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Bộ trưởng khẳng định quyết định nâng GTEL từ trực thuộc A05 lên trực thuộc Bộ Công an là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây.

Ngoài ra, đại tướng Lương Tam Quang cho rằng quyết định này cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà sớm vươn tầm thế giới.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phấn đấu trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.

Cạnh đó, đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu GTEL cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.

Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, đơn vị này được chuyển giao nguyên trạng về A05.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty GTEL là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông, đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06/CP của Chính phủ...

Tin liên quan

Chuyển giao FPT Telecom về Bộ Công an

Chuyển giao FPT Telecom về Bộ Công an

Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại FPT Telecom được chuyển giao từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Chuyển giao MobiFone về Bộ Công an

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) GTel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận