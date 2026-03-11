Cử tri phản ánh viễn thông yếu, trung tướng Tào Đức Thắng chỉ đạo khắc phục ngay

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Thành (TP.HCM), tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 gồm: trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse (giáo phận Phú Cường); bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn và ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Do điều kiện đặc thù công tác, trung tướng Tào Đức Thắng tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Do điều kiện đặc thù công tác không có mặt tại hội trường xã Phước Thành, trung tướng Tào Đức Thắng tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến qua mạng viễn thông quân đội Viettel.

Sau khi nghe các ứng viên trình bày chương trình hành động, cử tri xã Phước Thành đánh giá cao phần trình bày đó và đặt ra nhiều câu hỏi.

Đại diện Vettel cũng có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri Phạm Văn Duy nêu vấn đề: "Những nhiệm kỳ qua, có nhiều ứng cử viên Quân đội trúng cử ở địa bàn xã Phước Thành (Bình Dương cũ), trong đó có đại tướng Nguyễn Tân Cương. Nay, có ứng cử viên là trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, chúng tôi xin hỏi rằng nếu trúng cử, trung tướng có khắc phục được tình trạng mạng (data) viễn thông của Viettel yếu như hiện nay không? Vì người dân xã Phước Thành chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa của TP.HCM…".

Lãnh đạo xã Phước Thành tham dự buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi kết thúc phần đặt câu hỏi của cử tri ở nhiều lĩnh vực, được sự phân công của Ban tổ chức, trung tướng Tào Đức Thắng (qua trực tuyến) xin tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo đại diện của Viettel có mặt tại hội trường khắc phục ngay tình trạng mà cử tri nêu.

Trung tướng Tào Đức Thắng nói: "Không chỉ riêng tại xã Phước Thành, sứ mệnh của Viettel chúng tôi phải xây dựng, phục vụ nhân dân ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Là người đứng đầu Viettel, cá nhân tôi xin tiếp thu ý kiến của bà con, cô bác và xin hứa trong năm 2026 sẽ không còn xảy ra tình trạng như đã nêu trên cả nước".

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phước Thành (từ trái qua): bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, linh mục Nguyễn Văn Riễn, ông Dương Văn Hạnh ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến đề nghị trên của cử tri, ông Võ Thanh Hoàng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Thành cho biết: "Trước đây hạ tầng mạng và điện thoại của người dân dùng 3G, 4G đã quen với tần số phát sóng dài nhưng yếu. Nay nhà cung cấp đã lên đến 5G sóng mạnh nhưng tần số ngắn hơn nên xảy ra tình trạng mà cử tri nêu là đúng".

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Thành, có 7 nhóm vấn đề cử tri đã đặt ra khi các ứng viên trúng cử. Ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc TP.HCM (ứng cử viên đại biểu Quốc hội) và ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM (ứng cử viên HĐND TP.HCM) đã thay mặt các tổ ứng cử viên tiếp thu và giải đáp cho người dân.