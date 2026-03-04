Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
04/03/2026 11:45 GMT+7

Lễ giao nhận quân năm 2026 tổ chức tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TP.HCM) có sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

Sáng 4.3, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TP.HCM) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 ở các xã, phường trong khu vực (Bình Dương trước đây).

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo TP.HCM; Bộ tư lệnh TP.HCM; các xã, phường và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ giao nhận quân tại PTKV 2 – Phú Lợi, TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM tiễn tân binh về đơn vị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TP.HCM), năm 2026 được giao 13 đầu mối, đơn vị và nhận quân thống nhất chốt danh sách gọi nhập ngũ là 1.167/1.111 chỉ tiêu; dự phòng 5,04%; thời gian trao quyết định gọi nhập ngũ từ ngày 5.2 đến ngày 10.2; số thanh niên nhận quyết định là 1.127 người (còn lại là gia đình nhận).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ giao nhận quân tại PTKV 2 – Phú Lợi, TP.HCM - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên thanh niên về đơn vị tại lễ giao nhận quân 2026 TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về chất lượng giao quân, trong số 1.111 thanh niên nhập ngũ, có 156 người trình độ đại học; cao đẳng 89 người; trung cấp 63 người, trung cấp 63 người… còn lại là trình độ trung học phổ thông và trung học cơ sở.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ giao nhận quân tại PTKV 2 – Phú Lợi, TP.HCM - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, TP.HCM tiễn tân binh nhập ngũ tại lễ giao nhận quân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về sức khỏe, có 208 thanh niên đạt kết quả sức khỏe loại 1; 551 thanh niên đạt kết quả loại 2 và 352 thanh niên đạt kết quả loại 3… Tuổi đời từ 18-27 tuổi. Tỉ lệ đảng viên đạt 2,34% còn lại là đoàn viên Đoàn thanh niên.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ giao nhận quân tại PTKV 2 – Phú Lợi, TP.HCM - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo chỉ huy quân sự, công an TP.HCM tại lễ giao nhận quân 2026 TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các xã, phường thuộc khu vực Bắc TP.HCM, trước lễ giao, nhận quân các địa phương đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến các địa phương như: các phường Thới Hòa, Chánh Phú Hòa; các xã Long Hòa, Trừ Văn Thố… để động viên, tặng quà, khích lệ tinh thần của các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ giao nhận quân tại PTKV 2 – Phú Lợi, TP.HCM - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đến nhiều xã phường ở khu vực phía Bắc TP.HCM động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TP.HCM), công tác đảm bảo quân trang cho tân binh nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 cũng được các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức cấp pháp chu đáo, chặt chẽ, đủ theo tiêu chuẩn. Các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng bảo đảm phương tiện đưa tân binh về đơn vị đúng quy định.

