Thời sự

SAWACO lắp trụ nước uống miễn phí ở đài tưởng niệm sau kiến nghị của cử tri

Ngọc Lê
Ngọc Lê
09/03/2026 14:56 GMT+7

Ngày 9.3, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã khánh thành, đưa vào sử dụng trụ nước uống tại vòi miễn phí và hệ thống tưới tự động tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ (phường Phước Long, TP.HCM).

Sự kiện có sự tham dự của ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), là ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa XI thuộc đơn vị bầu cử số 35. Đây là động thái quyết liệt của lãnh đạo SAWACO ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra chiều 5.3 ở phường Phước Long.

SAWACO lắp trụ nước uống miễn phí tại Đài tưởng niệm sau kiến nghị của cử tri - Ảnh 1.

Ông Dương Hồng Nhân, Chủ tịch SAWACO trao đổi cùng công nhân trong quá trình lắp đặt trụ nước uống trực tiếp để phục vụ người dân

ẢNH: NGỌC LÊ

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), cử tri phường Phước Long đã bày tỏ nguyện vọng được cấp nước sạch và chỉnh trang cảnh quan tại Đài tưởng niệm liệt sĩ địa phương — nơi bà con thường xuyên đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thấu hiểu nguyện vọng chính đáng này, ông Dương Hồng Nhân đã chỉ đạo SAWACO, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức khẩn trương khảo sát và tiến hành thi công lắp trụ nước uống trực tiếp để phục vụ người dân trong ngày 9.3.

SAWACO lắp trụ nước uống miễn phí tại Đài tưởng niệm sau kiến nghị của cử tri - Ảnh 2.

SAWACO lắp đặt xong hệ thống tưới nước tự động cho khuôn viên nhà bia trong ngày 9.3

ẢNH: NGỌC LÊ

Bên cạnh việc lắp đặt trụ nước uống trực tiếp, cùng ngày, SAWACO cũng hoàn tất hệ thống tưới nước tự động cho khuôn viên nhà bia, giúp đảm bảo mảng xanh và cảnh quan luôn trang nghiêm, sạch đẹp.

SAWACO lắp trụ nước uống miễn phí tại Đài tưởng niệm sau kiến nghị của cử tri - Ảnh 3.

Điểm lắp đặt trụ nước uống trực tiếp trước Đài tưởng niệm liệt sĩ

ẢNH: NGỌC LÊ

Ông Phạm Huỳnh Bá Đạt, Phó giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, cho biết tính đến nay, trên địa bàn quản lý của SAWACO đã có 39 trụ nước uống tại vòi được lắp đặt, trong đó 24 trụ đã chính thức đi vào hoạt động. Cụ thể, SAWACO quản lý 18 trụ (9 trụ đã sử dụng, 9 trụ đang bàn giao); Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: 12 trụ; Công ty CP Cấp nước Bến Thành: 10 trụ; Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn: 8 trụ.

"Việc lắp đặt các trụ nước tại những khu vực công cộng, điểm di tích không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Phạm Huỳnh Bá Đạt nhấn mạnh.

